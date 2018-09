1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Consacrer les quatre prochaines années de ma vie au service des personnes de la Mitis, la Matapédia et la Matanie.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous née? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Matane, et je demeure à Matane.

La promenade des Capitaines au centre-ville de Matane Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

3- Avez-vous des enfants?

Non

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

J’ai un baccalauréat en administration des affaires et une mineure en marketing, tout ça de l’Université de Sherbrooke.

5- Quel est votre âge?

43 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Barack Obama. Il fallait du cran pour se présenter comme président des États-Unis étant noir. De plus, il est tout le contraire du cynisme politique, ce que j’admire.

L'ancien président des États-Unis Barack Obama Photo : Associated Press/Charles Rex Arbogast

7- Quel est votre passe-temps préféré?

Voyager. J’adore découvrir. J’ai fait plusieurs pays d’Europe déjà et je trouve que ça permet de s’ouvrir sur le monde, sur les gens, sur la nouveauté! Ça peut aussi nous inspirer pour ramener des concepts de développement qui pourraient fonctionner ici.

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Je préfère danser, lorsqu’il y a de la musique. Je ne pense pas avoir un grand talent pour la chanson…

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Définitivement la crème glacée, les gelatos. Parlez-en à mes amies…

Du gelato Photo : iStock/AlessandroZocc

10- Quel est votre film préféré?

Vers l'inconnu

C’est l’histoire d’un étudiant américain brillant qui vient d'obtenir son diplôme et qui est promis à un grand avenir. Rejetant les principes de la société moderne, il décide de partir à l’aventure à la découverte de la nature dans la solitude.

Pendant ce long périple, il comprend que la solitude n'est pas l'idéal de l'homme. Il en prend conscience en lisant les lignes d'un ouvrage de Tolstoï qui décrit le bonheur parfait dans une microsociété rurale.

11- Quel est votre livre du moment?

Arrosez les fleurs et non les mauvaises herbes! de Fletcher Peacock

Au fond, ça permet de mieux diriger nos interventions, de composer avec les forces de chacun plutôt que de relever les différences et les faiblesses. Dans mon travail, je trouve ça très aidant.

J’ai aussi acheté le livre Amqui, à la journée du livre québécois, et j’ai bien hâte de le lire.

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Aucun, je n’aurais pas le temps de m’en occuper, la pauvre bête serait bien malheureuse…

Des coureurs participent à une épreuve de course à pied Photo : iStock

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Forme physique, le jogging, aussi souvent que c’est possible. Il y a aussi la forme intellectuelle… Un bon bain chaud remet les idées en place.

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Pas beaucoup, mais je veux toutes les faire. Je me suis attardée aux plus grands groupes histoire de développer ma fibre politique et tester mon discours.

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Ces temps-ci, je suis obligée de vous répondre que c’est uniquement textos, courriels.

On est sollicité constamment en campagne électorale. Mon téléphone devient un ami indispensable…

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.