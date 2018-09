On est en négociation pour des ententes locales. Si on n'arrive pas à une entente le 30 septembre, il y aura un processus d'arbitrage qui devra s'enclencher. C'était important pour nous d'appuyer notre comité de négociation pour avoir des conditions de travail qui sont décentes et attractives afin de retenir nos gens dans le milieu de la santé , indique, d'entrée de jeu, le conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique, Éric Bergeron.

Selon ce dernier, le taux de roulement des préposés aux bénéficiaires atteint les 20 %. On doit en embaucher 500 par année et on n'en forme que 50. À court terme, on est sur le point d'avoir un problème qui est majeur , ajoute M. Bergeron.

Pour ce dernier, la solution passe la stabilité du personnel. On espère que l'employeur va faire preuve d'écoute et que les prochains postes qui seront créés vont faire en sorte de retenir nos gens. Qu'on évite qu'ils aient plusieurs quarts, plusieurs ports d'attache, plusieurs titres d'emploi rattachés à un même poste. Quand on a un quart stable, avec un endroit de travail stable avec des conditions agréables, on n'a moins envie d'aller voir ailleurs.

D'autres mobilisations pourraient avoir lieu au cours des prochaines semaines.

Ce syndicat représente 5000 travailleurs en Estrie qui oeuvrent dans un total de 88 corps de métier différents.