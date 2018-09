Un texte de Denis Leduc

Il les a lancés, à la fois, comme la promesse d'une grande saison pour son équipe, mais aussi comme une mise en garde à l'endroit de ses joueurs.

Les joueurs doivent être bien concentrés et savoir ce qu'ils ont à faire [s'ils veulent gagner]. Serge Beausoleil, entraîneur-chef, Océanic de Rimouski

Des attentes élevées

C'est que les attentes pour la saison 2018-2019 sont très élevées.

L'an dernier, l'équipe a terminé troisième au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), mais a été éliminée de façon expéditive en quatre matchs lors de la première ronde des séries éliminatoires.

On parle beaucoup de cela (les attentes) avec les gars. C'est un sujet dont on discute souvent. On se fixe alors nos propres objectifs et on tente de faire fi de ce qui se passe autour. Serge Beausoleil, entraîneur-chef, Océanic de Rimouski

L'entraîneur adjoint, Charles Julien, et l'entraîneur-chef, Serge Beausoleil, de l'Océanic de Rimouski Photo : Radio-Canada

On aimerait ça se rendre loin, mais on va se concentrer sur un match à la fois. On ne peut contrôler ce qui va se passer à la fin de la saison, mais on peut contrôler ce qui va se passer au prochain match. Charles-Edouard D'Astous, capitaine de l'Océanic de Rimouski

Charles-Edouard D'Astous, le capitaine de l'Océanic de Rimouski Photo : Radio-Canada

Le nouveau capitaine de l'Océanic est particulièrement élogieux à l'endroit de ses coéquipiers. C'est une super belle équipe , dit-il, qui compte beaucoup de vétérans et de bons jeunes joueurs.

On se complète bien. J'ai confiance dans mon équipe et dans ce qu'elle peut faire cette année. Charles-Edouard D'Astous, capitaine de l'Océanic de Rimouski

Serge Beausoleil partage la même analyse.

On a une équipe très talentueuse. On va marquer bien des buts. On va gagner beaucoup de matchs, mais il y aura aussi plein d'obstacles durant la saison. Il faut être prêt à cela. Serge Beausoleil, entraîneur-chef, Océanic de Rimouski

Ce sera à nous de sortir de ces moments plus difficiles. Charle-Edouard D'Astous, capitaine de l'Océanic de Rimouski

Le capitaine D'Astous analyse que toutes les bonnes équipes vivent des hauts et des bas durant une saison et que c'est dans les moments difficiles que les joueurs sont réellement mis à l'épreuve.

Il pense que le succès de l'Océanic se fondera sur la rapidité des joueurs, la qualité du jeu offensif et sur l'expérience acquise des joueurs de défense qui étaient pratiquement tous de l'alignement de départ l'an dernier.

Le premier match de l'Océanic cette saison aura lieu samedi à Québec contre les Remparts.

Le lendemain, dimanche, l'équipe ouvrira sa saison à domicile en accueillant les Tigres de Victoriaville.