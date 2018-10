Un texte de Stéphane Leclerc

Arsenic, plomb, mercure… Jouer dans la terre et y faire pousser des légumes n’est tout simplement pas possible pour de nombreux résidents de ce secteur de la ville.

Le document de 237 pages, produit par la firme Golder Associates, recense et cartographie plus de 120 anciens sites d’enfouissement.

Si la plupart de ces anciens dépotoirs sont devenus des parcs, d'autres hébergent désormais des quartiers résidentiels qui se situent pratiquement tous dans l’ancienne ville de Vanier.

Les neuf anciens dépotoirs de Vanier

Plusieurs anciens dépotoirs et sites industriels se retrouvaient dans les limites de l’ancienne ville de Vanier. Photo : Radio-Canada

Cette carte, produite pour la Ville d’Ottawa, permet au premier coup d’œil de constater que tous les anciens dépotoirs et sites industriels qui se retrouvaient dans les limites de l’ancienne ville de Vanier, ont été recouverts de maisons.

Selon l’analyse de Radio-Canada, près du quart de la superficie habitée de l’ancienne ville était jadis un dépotoir ou un site contaminé par des déchets industriels.

Un héritage industriel empoisonné

L’entreprise Dominion Bridge, basée à Montréal, est venue s’établir près de la rivière Rideau à Ottawa et près du chemin de fer du Canadien Pacifique, en 1912.

L'entreprise Dominion Bridge avait pignon sur rue dans le secteur de Vanier. Photo : Courtoisie - Bibliothèque et Archives Canada/Fonds de Dominion Bridge Company of Canada

Spécialisée dans la construction de ponts en acier, c’est notamment la Dominion Bridge qui a construit le pont interprovincial Alexandra, qui relie Ottawa à Gatineau. Une fonderie se trouvait juste à côté de son usine de fabrication et d’assemblage, autrefois située sur l'avenue Landry.

L'usine d'Ottawa de la Dominion Bridge, en 1953 Photo : Courtoisie - Bibliothèque et Archives Canada

La Dominion Bridge était l’employeur le plus important de Vanier. Des quartiers résidentiels ont été développés autour de sa propriété. Des quartiers qui étaient, jusqu’à la fin des années 40, des dépotoirs municipaux.

La Dominion Bridge était l’employeur le plus important de Vanier. Des quartiers résidentiels ont été développés autour de sa propriété. Photo : Radio-Canada

L’entreprise a cessé ses activités en 1969, après la fermeture du chemin de fer. Il faudra attendre une quarantaine d’années avant qu’on ne remplace ses terrains par des tours d’habitation et unités de condominium. Selon les informations de la Ville d’Ottawa, on présume que le sol potentiellement contaminé du site a été retiré pour permettre ces constructions plus récentes.

Des métaux lourds près de la surface du sol

Si l’ancien site de la Dominion Bridge a été décontaminé, ce n’est pas le cas des vieux quartiers de maisons d’après-guerre, construits sur les anciens dépotoirs de déchets domestiques.

Aujourd’hui encore, un demi-siècle après que l’entreprise a cessé ses activités, on trouve toujours des traces de métaux lourds à proximité de la surface.

Ces traces sont suffisamment inquiétantes pour que l’ancienne Ville de Vanier et la nouvelle Ville d’Ottawa publient, année après année, un avis pour informer certains des résidents du quartier des dangers potentiels que représentent ces métaux lourds.

Avis Polluants Vanier by Radio-Canada on Scribd

Selon Santé Canada, le plomb peut affecter les capacités cognitives, particulièrement chez les jeunes enfants et le fœtus. Certains métaux peuvent être cancérogènes, comme l’arsenic. Quant au mercure, il peut être nocif pour le système nerveux et les voies respiratoires.

Selon l’ingénieur en environnement et professeur à l’Université d’Ottawa Chris Kinsley, il est cependant possible de limiter les risques d’une exposition prolongée à des substances comme le plomb, l’arsenic ou le mercure.

Il est donc important de prendre des précautions : ne pas laisser jouer de jeunes enfants dans la cour, ne pas faire pousser de légumes ni les consommer, et bien nettoyer ses mains et ses vêtements après des travaux.

Des fondations qui craquent et s’ouvrent

À part les sept anciens dépotoirs situés près de la Dominion Bridge, l’ancienne Ville de Vanier comptait également deux autres vastes sites d’enfouissement de déchets domestiques. L’un est situé dans l’ancien Domaine des Pères Blancs et l’autre est coincé entre le cimetière militaire Beechwood et le cimetière Notre-Dame.

L'ancien dépotoir du Domaine des Pères Blancs Photo : Radio-Canada

Ancien dépotoir près du cimetière Notre-Dame Photo : Radio-Canada

Les anciens dépotoirs de déchets domestiques peuvent entraîner deux types de problèmes importants pour les propriétés.

L’un est la formation de méthane, issu de la décomposition des matières organiques. Ce gaz toxique, potentiellement explosif, cherche à s’échapper à la surface et peut donc s’infiltrer par les fissures des fondations des maisons.

Des études réalisées pour la Ville d’Ottawa en 2007 et en 2017 concluent que la présence de méthane dans le sol de ces deux sites ne représente aucun danger pour la santé des résidents.

Le deuxième type de problème lié à la présence d’un ancien dépotoir est le tassement du sol.

Quand la matière organique se dégrade, ça laisse de l’espace, il va y avoir un tassement du sol, donc tu peux avoir le risque que les craques se forment dans la fondation. Chris Kinsley, ingénieur en environnement et professeur à l’Université d’Ottawa

Bien qu’il soit impossible de déterminer si les mouvements de sol sont liés à la présence d’un ancien dépotoir dans ce secteur, de nombreuses résidences souffrent d’importants problèmes de fondations.

Marc Pitre habite depuis 30 ans sur une petite rue, située au cœur du périmètre de l’ancien dépotoir du Domaine des Pères Blancs. Un expert lui a déjà parlé du sol vaseux, mais pas d’un ancien dépotoir.

« Je suis né à Vanier », raconte M. Pitre. « On a toujours su que la section de Vanier a eu plusieurs dépotoirs », enchaîne-t-il. « Est-ce que moi je suis construit sur un ancien dépotoir qui était existant? C’est tout probable, mais je ne le sais pas », ajoute-t-il. M. Pitre confie ne jamais avoir fait faire une analyse ou une étude qui aurait permis de le confirmer.

Les propriétaires avant lui avaient déjà refait un côté complet des fondations. Depuis qu’il a acheté la propriété, les fissures et les lézardes n’ont cessé de se former. Des experts, il y a quelques années, lui avaient expliqué que sa maison était probablement construite sur un sol vaseux, qui allait bouger tout le temps. C’est ce qui s’est passé.

Ça n'a jamais arrêté, ça n'a jamais arrêté! Marc Pitre, résident de Vanier

M. Pitre n’est pas le seul résident à éprouver des problèmes du genre. La brique de la maison de son voisin immédiat est lézardée. D’autres résidents de la rue à qui nous avons parlé ont aussi pu identifier d’autres résidences où des travaux importants de fondations ont dû être réalisés au cours des dernières années.

Une carte qui a sombré dans l’oubli

La carte des anciens dépotoirs, qui sert de base à notre enquête, est tirée du Rapport Golder sur la stratégie de gestion des anciens dépotoirs, (Old Landfill Management Strategy. Phase 1 - Identification of sites). Ce rapport a été déposé publiquement au Comité d’urbanisme en novembre 2004.

Il constitue un résumé détaillé de toutes les recherches réalisées jusque-là, sur leur emplacement géographique et ce qu’on pouvait y trouver.

Une simple recherche Google ne suffit pas pour trouver ce rapport.

À la suite de plusieurs reportages de l’émission La Facture sur l’existence cachée de plusieurs dépotoirs, la Ville de Montréal a créé une carte interactive, facile d’utilisation.

La Ville d’Ottawa estime avoir fait sa part pour rendre le document accessible. On souligne que le rapport Golder avec la carte des anciens dépotoirs est disponible dans les bibliothèques municipales, les Centres de service à la clientèle et qu’il a été placé récemment dans le catalogue des données ouvertes de la Ville.

Pour ce qui est des questions de santé publique et des questions environnementales, la municipalité indique par courriel qu’elle respecte toutes les règles et normes provinciales sur la gestion de ces anciens sites.

La Ville continue de gérer et de surveiller activement les anciens sites d'enfouissement qui lui appartiennent et elle travaille de concert avec Santé publique Ottawa lorsqu'un problème potentiel pour la santé publique se présente, afin de sensibiliser les personnes touchées par ces risques potentiels pour la santé et leur indiquer les mesures à prendre pour protéger leur santé , explique Erin Tait, spécialiste, assainissement de l'environnement à la Ville d'Ottawa.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a décliné notre offre d’entrevue, affirmant qu’il n’était pas suffisamment au fait du dossier.