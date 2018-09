Un texte de Marie-Christine Bouillon

Le 8 octobre 2017 restera gravé dans la mémoire de Ngaire DeNora. Elle a reçu le coup de fil que bien des mères craignent : son fils, Myles DeNora-Labrecque, était gravement blessé à la suite d’un accident.

Le jeune homme de 24 ans, résidant de Kipling, venait de s'acheter un VTT à quatre roues motrices. Lors de cette journée d'octobre, il a heurté le poteau d'une clôture lors d'une balade, sur la route 48.

« Quand Myles a eu son accident, je n’aurais jamais pu penser que les véhicules tout-terrain étaient aussi dangereux », confie la femme, depuis son domicile à Stanstead en Estrie, au Québec.

Elle a donc pris le premier vol pour la Saskatchewan afin d’être au chevet de son fils.

« Il n’avait aucun os de brisé, juste une égratignure à la tête », explique-t-elle.

Les blessures de Myles n’étaient pas visibles, mais bien plus profondes. Il a subi deux lésions cérébrales irréversibles. Un peu plus de deux semaines après l’accident, le 26 octobre 2017, Ngaire DeNora a dû prendre la difficile décision de débrancher les appareils qui gardaient son fils en vie artificiellement.

Myles DeNora Labrecque est mort le 26 octobre 2017, des suites de ses blessures causées par un accident de VTT, près de Kipling, en Saskatchewan. Photo : Ngaire DeNora

Le début d’un combat

Le jour de son accident, Myles DeNora-Labrecque n’avait consommé ni alcool ni drogue et portait son casque, comme l’a confirmé l’enquête effectuée par la Gendarmerie royale du Canada.

Amateur de véhicules, Myles était un habitué des motocyclettes. Pourtant, selon Ngaire DeNora, c’est l’inexpérience de son fils avec les VTT qui l’a tué.

Près d’un an après l’accident, elle consacre donc ses efforts à militer pour que les règles encadrant la conduite de véhicule tout-terrain soient plus sévères au Canada. Elle demande notamment aux gouvernements provinciaux du pays que des cours pratiques soient obligatoires pour pouvoir enfourcher ces puissantes machines.

Je ne comprends pas. Les VTT sont plus dangereux que les motocyclettes et que les motos hors route. Qu’est-ce que vous faites ? Pourquoi les VTT tombent-ils entre les mailles du filet ? Ngaire DeNora, son fils est mort d’un accident de VTT en 2017

Timides appuis et réponses polies

Le Conseil de sécurité du Canada dit également être en faveur de la mise en place d’une réglementation plus stricte entourant la conduite de VTT.

« On aimerait évidemment que tous les gens aient une formation autant théorique que pratique, pour ces véhicules, puisqu'il ne faut pas juste connaître le véhicule, mais il faut aussi connaître comment manoeuvrer le véhicule dans des terrains accidentés, lorsqu'on monte des côtes [...] et où il est possible de renverser le véhicule. Donc, il faut connaître les capacités du véhicule », explique Raynald Marchand, directeur des programmes au Conseil de sécurité du Canada.

Au Canada, les permis de conduire ainsi que la gestion de ces derniers sont de compétences provinciales. Ainsi, en Saskatchewan, la loi stipule qu’il faut avoir au moins 16 ans et détenir un permis de conduire de classe 5 pour se déplacer en VTT sur les routes publiques. Les jeunes conducteurs de 12 à 15 ans doivent suivre un cours pratique et être accompagnés d’un conducteur ayant un permis depuis au moins un an.

C’est sur ce véhicule quatre-roues que Myles Denora-Labrecque a fait un accident, le 8 octobre 2017, près de Kilpling, qui l’a plongé dans un coma dont il ne s’est jamais sorti. Photo : Ngaire DeNora

Bien qu’elle offre ses sympathies à Mme DeNora, la Société d’assurance de la Saskatchewan (SGI) affirme qu’elle ne compte pas modifier les lois qui régissent la conduite de VTT.

« C’est vraiment difficile de rendre obligatoire quoique ce soit, lorsqu’il est question de VTT parce que la plupart du temps, les conducteurs se trouvent sur des terres qui leur appartiennent. Et faire respecter de telles lois sur des terrains privés, c’est une chose difficile à faire », soutient Shannon Ell, directrice de la promotion de la Sécurité routière de SGI en Saskatchewan.

Ngaire DeNora a communiqué avec les gouvernements de plusieurs provinces pour demander davantage de règles. Elle a également créé une page Facebook où elle publie des articles concernant la sécurité des VTT.

« J’ai perdu mon seul enfant, mon fils unique. Cette lutte m’aide à canaliser mon énergie et je sens qu’elle est nécessaire pour éveiller les consciences et qui sait, peut-être que ça va sauver une vie », espère-t-elle.

Selon les plus récentes données de SGI, en 2016, il y a eu 32 collisions impliquant des VTT sur les routes publiques de la province. Ces accidents ont fait 29 blessés et 5 morts. La Société d’assurance précise que ces chiffres ne comprennent pas les accidents survenus sur des routes ou terrains privés.