Plus de points pour les immigrants qui veulent s’établir en région

Le candidat du Parti québécois (PQ) dans Champlain, Gaétan Leclerc, a annoncé qu’un gouvernement péquiste accorderait plus de points dans la grille de sélection aux immigrants qui voudront s’établir dans les régions, comme dans le comté de Champlain.

Il a aussi expliqué que les dossiers des immigrants seraient accélérés dans les régions où il y a une pénurie de main-d’œuvre.

Gaétan Leclerc, le candidat du Parti québécois dans Champlain, lors d'une annonce vendredi à son local électoral. Photo : Radio-Canada

Gaétan Leclerc a par ailleurs réitéré que son parti redonnerait de l’oxygène aux organismes communautaires, en allouant 200 millions de dollars supplémentaires de financement.

Le candidat péquiste a aussi expliqué qu’un gouvernement du PQ créerait un programme d’assurance collective pour les travailleurs communautaires et mettrait en place un programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles à vocation collective.

Jean Boulet propose d’intégrer l’art au Quartier des affaires

Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Trois-Rivières, Jean Boulet, souhaite que l'art soit activement intégré à son projet de « Quartier des affaires et de l'innovation ».

Le candidat caquiste, qui propose de revitaliser la rue Royale et d'implanter un centre de recherche dédié au virage numérique, pense que les artistes de la région doivent avoir une place de choix dans le projet.

Il explique que plusieurs zones urbaines dans le monde intègrent l'art pour embellir les rues. Il souhaite que Trois-Rivières emboîte le pas et que son projet puisse créer un pont entre le milieu culturel et celui des affaires.

En plus d'intégrer des œuvres à plusieurs endroits, Jean Boulet projette d'attribuer un espace d'exposition gratuit aux artistes de la région.

Plaidoyer pour plus de places en CPE dans Nicolet-Bécancour

La candidate du Parti québécois (PQ) dans Nicolet-Bécancour, Lucie Allard, a réitéré vendredi que, si son parti est porté au pouvoir, il va créer 26 800 nouvelles places dans les centres de la petite enfance (CPE) durant son premier mandat.

Lucie Allard est directrice générale du CPE Chez moi chez toi à Bécancour depuis 18 ans.

Elle affirme que la liste d’attente pour les quatre CPE du territoire de Nicolet-Bécancour, Mon autre maison, La p’tite école, Gripette et Chez moi-Chez toi, s’élève à 386 places.

Lucie Allard estime que la proposition de la CAQ d’instaurer des maternelles 4 ans ne tient pas compte des réalités et de l’expertise du milieu québécois qui possède déjà un réseau de CPE de qualité.

Les candidats du PLQ en Mauricie veulent poursuivre le travail accompli

Les quatre candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) dans les circonscriptions de la Mauricie estiment que la région va bien et que leur travail, s’ils étaient réélus, se ferait dans la continuité.

Les candidats libéraux Jean-Denis Girard, Pierre Giguère et Pierre Michel Auger Photo : Radio-Canada

Les candidats libéraux Pierre Michel Auger (Champlain), Pierre Giguère (Laviolette-Saint-Maurice) Jean-Denis Girard (Trois-Rivières) et Marc H. Plante (Maskinongé) se sont réunis vendredi pour présenter des engagements régionaux de leur parti.

Ils s’engagent à consolider et étendre le réseau de transport collectif dans la région, à bien accompagner les nouveaux travailleurs qui arrivent en Mauricie et à favoriser le maintien à domicile des aînés.

Faire de Trois-Rivières une ville verte

Les candidats de Québec solidaire (QS) dont les circonscriptions ont des électeurs à Trois-Rivières, soit Valérie Delage (Trois-Rivières), Steven Roy Cullen (Champlain) et Simon Piotte (Maskinongé) veulent que Trois-Rivières devienne une ville verte, voire même le leader de l'économie verte au Québec.

Québec solidaire investirait 70 millions de dollars au cours de son premier mandat pour le transport en commun à Trois-Rivières et 200 bornes de recharge pour voitures électriques seraient aussi installées.

Valérie Delage, la candidate de Québec solidaire dans Trois-Rivières, et Steven Roy Cullen, candidat dans la circonscription de Champlain lors d'une annonce sur l'idée de faire de Trois-Rivières une ville verte. Photo : Radio-Canada

Des promesses en santé

La candidate du Parti québécois dans Laviolette-Saint-Maurice, Jacynthe Bruneau, une infirmière de profession, considère que son parti est le seul qui propose des solutions concrètes et réalisables pour le bien de la population .

Elle affirme notamment que la promesse d’avoir de petites urgences, ouvertes de soirs et de fins de semaine, permettant à nos infirmières praticiennes spécialisées d’y exercer de façon autonome , permettrait de mieux desservir la région.

Scinder le CIUSSS MCQ

Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Arthabaska, Éric Lefebvre, réitère que, selon lui, le Centre-du-Québec devrait avoir son propre Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

Il estime que la réforme de la santé et la création du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) ont empiré les services aux patients et les conditions de travail des professionnels de la santé.