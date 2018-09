Il s'agit d'un événement majeur pour la communauté agricole de l’Ontario.

Chaque fois, un lieu différent est choisi et en 2018, le concours s'est déroulé sur les terres de Jean-Marie Laprise, un des organisateurs, qui a prêté ses champs pour l'occasion.

Jean-Marie Laprise à Chatham-Kent Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Des concerts, un rodéo, une danse de tracteurs, et les fameux concours de labour sont notamment organisés. Pour ces derniers, les classements dépendent de la machinerie utilisée : ancienne, moderne ou avec chevaux.

Concours international de labour et l'exposition agricole Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

L’équipe du Livre Guinness des records s'est rendue sur place pour observer plusieurs compétitions, dont celle de la plus grosse pomme de terre Caesar, du plus gros carré de sucre et de la course avec œuf!

Concours international de labour et l'exposition agricole en 2018 Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Le Concours de labour international et exposition agricole en chiffres 101e édition en 2018

5 jours de festivités

40 hectares de terrains

600 exposants

80 000 visiteurs

70 variétés de fruits et légumes de la région exposés

Pulvérisateur agricole Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Des spectateurs au Concours de labour international à Pain Court Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Une vieille moissonneuse au Concours de labour international et exposition agricole en 2018 Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre