Un texte de Piel Côté

L'organisme rouynorandien a fait cette sortie en réaction à un reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada, jeudi.

Celui-ci faisait état de la volonté des environnementalistes et de Québec Solidaire (QS) de rouvrir le débat sur les redevances minières.

Augmenter les redevances versées par les minières risque à mon avis d'insécuriser les investisseurs qui sont derrière l'industrie minière. Jean-Claude Loranger