Texte et vidéo de Denis Chamberland

Depuis son retour au Manitoba, en 2016, la nouvelle maman a cofondé, avec Martin Bruyère, Le Rire Zone, premier collectif humoristique francophone du Manitoba.

L’humour a toujours joué un rôle important dans ma vie, même si j’ai fait carrière en tant que comédienne et animatrice. Micheline Marchildon, humoriste, comédienne et animatrice

Micheline Marchildon a fait partie de la première cohorte de la Ligue d’improvisation du Manitoba. À la suite de cette expérience, la jeune femme a décidé de faire carrière à la télévision et au cinéma.

Un parcours éclectique

C’est son rôle d’Alex dans le film Inertia, du cinéaste manitobain Sean Garrity, qui lui sert de tremplin en 2001. Après avoir foulé le tapis rouge du Festival international du film de Toronto à la sortie du film, la jeune comédienne a décidé de tenter sa chance à Toronto.



Cela ne l’a pas empêchée de se faire connaître des francophones de l’Ouest à travers son personnage de Yor, dans l’émission Clan Destin, de Radio-Canada.



En 2007, elle a incarné le personnage d’Emily dans le film américain You Kill me, mettant en vedette le comédien Ben Kingsley.

J’ai marché sur le tapis rouge à Los Angeles, c’était pas mal énervant. Micheline Marchildon, humoriste, comédienne et animatrice

Par la suite, c’est au petit écran qu’on l'a retrouvée. Elle incarnait le personnage de Béatrice-Marie Williams dans Météo +, la toute première comédie de situation franco-ontarienne.

On a fait quatre saisons, c’était extraordinaire, c’était comme mon autre Saint-Boniface. Micheline Marchildon, humoriste, comédienne et animatrice

En plus d’avoir été l’animatrice de l’émission Viens voir ici, axée sur les francophones hors Québec, elle a tourné des publicités, entre autres pour un fabricant de voitures et la Société canadienne des Postes.



Avant de revenir au Manitoba, Micheline Marchildon a passé plusieurs années à voyager entre Toronto et Montréal pour y faire de l’humour. Elle a créé le spectacle FHQ, Frencher hors Québec, ou francophones hors Québec, qu’elle a présenté en partie dans les festivals et les communautés francophones de l'extérieur du Québec.