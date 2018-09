Les enquêteurs sont toujours à la recherche de renseignements quant à cet enlèvement. On demande aux gens d'ouvrir l'oeil, de bien regarder attentivement ces photos et de nous signaler toutes les informations. Oui, la jeune fille est saine et sauve, mais il y a deux suspects qui n'ont pas été arrêtés et qui ont commis un crime grave en enlevant une jeune adolescente , rappelle Ingrid Asselin, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La camionnette utilisée par les suspects. Photo : Sûreté du Québec

Bien que des renseignements aient été transmis aux policiers, on souhaite en obtenir davantage. On aimerait pouvoir rencontrer le témoin important qui pourrait avoir certaines informations pour nous. On aimerait aussi avoir de l'information sur les deux suspects qui étaient à bord de la minifourgonnette. Les gens ne doivent pas hésiter. Même s'ils n'ont que de petites informations qui peuvent sembler anodines, ça peut jouer un rôle important dans le dénouement.

Deux suspects sont recherchés. L'un s'exprimerait en anglais et l'autre en français. Ils auraient été vus à bord d'une fourgonnette de type Econoline de couleur pâle dans le secteur des rues des Fougères, Maple et Academy, à Sutton.

La Sûreté du Québec tente de retrouver ce témoin d'un enlèvement. Photo : Sûreté du Québec

Un témoin est également recherché par la SQ. Il s'agit d'un homme à la peau blanche, qui était vêtu principalement de noir, avec un chandail blanc et des chaussures blanches. Il a été vu vers 9 h mercredi matin, au restaurant Tim Hortons situé rue Knowlton, à Lac-Brome.

Selon la SQ, les ravisseurs auraient enlevé l'adolescente pendant qu'elle attendait l'autobus dans le but d'extorquer de l'argent à ses parents. Séquestrée dans une résidence inhabitée du chemin des Fougères depuis la veille, l'adolescente a cependant profité de l'absence de ses ravisseurs pour prendre la fuite, mettant fin du même coup au cauchemar de sa famille.