Des vents forts du sud-ouest doivent se lever dans la nuit de vendredi à samedi. Ils pourraient atteindre des pointes de 90 km/h dans le secteur du marais de Tantramar et de 70 km/h ailleurs dans le Sud-Est.

Des vents de cette puissance peuvent emporter des objets non fixés à une surface et causer des dommages et des blessures, selon Environnement Canada, qui conseille par ailleurs aux automobilistes d’adapter leur conduite.

Les vents seront accompagnés d'environ 5 mm de pluie. Les averses doivent commencer au cours de la nuit et cesser le matin.

L’intensité des vents diminuera au cours de la matinée samedi. Les vents viendront alors du nord-ouest, le ciel se dégagera et les températures passeront de 18°C au petit matin à 15°C en après-midi.