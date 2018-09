Commençons par le marathon…

Cette année, les activités du Marathon de Montréal débutent dès ce vendredi par une marche citoyenne au centre-ville de Montréal sur un parcours de trois kilomètres dont le départ sera donné à midi au Quartier des spectacles, à l’intersection du boulevard De Maisonneuve et de la rue Clark.

Les marcheurs emprunteront ensuite sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Urbain et Jeanne-Mance.

La totalité des épreuves de l'édition 2018 du Marathon international de Montréal seront courues dans les rues de la ville Photo : Justrun.com

Samedi, les choses se corsent avec la tenue des épreuves de 5 et 10 kilomètres dont les départs auront lieu de 8h à 8h30 à l’intersection des rues Maisonneuve et Clark.

Dimanche, plus de 42 kilomètres de rues seront fermés à Montréal pour une bonne partie de la journée en raison des épreuves principales de 42,2 kilomètres et de 21,1 kilomètres.

Le départ aura lieu à 7h30, à l’intersection des rues René-Lévesque et Saint-Urbain. Consultez le site du Marathon international de Montréal pour en savoir davantage sur les rues empruntées par les coureurs.

Le parcours du marathon et du demi-marathon de 2018. Photo : runrocknroll.com

Plus de 25 000 personnes prendront part cette année à l'une ou l’autre des cinq épreuves du Marathon de Montréal.

Comme le départ du marathon coïncide avec une fermeture du pont Champlain dimanche matin, le ministère des Transports rappelle que le pont Jacques-Cartier « sera ouvert en tout temps pendant le marathon de Montréal », dont trois voie en direction de Montréal.

Échangeur Turcot, encore

Congestion à l'approche de l'échangeur Turcot sur la 20 est. Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Outre la marée de coureurs qui prendront les rues de la métropole d’assaut, les automobilistes devront aussi composer avec les désormais traditionnelles entraves et fermetures dans le secteur de l’échangeur Turcot où l’autoroute 15 sera une fois de plus à éviter durant tout le week-end.

Cette semaine encore, l'autoroute 15 nord sera fermée entre la sortie 58 (sur L’Île-des-Sœurs) et l'échangeur Turcot de vendredi 23h59 jusqu’à lundi matin 5h.

La bretelle qui mène de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 20 ouest sera aussi fermée de 23h59 vendredi à lundi 5h.

L'entrée pour l'autoroute 15 nord en provenance de la rue Sherbrooke sera également fermée suivant le même horaire.

Dans l’autre direction, l’autoroute 15 sud sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h.

L’entrée pour l’autoroute 15 sud en provenance de l’avenue Girouard sera également fermée pour tout le week-end, soit de vendredi 23h59 jusqu’à lundi 5h.

Il en va de même pour la bretelle qui conduit de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud.

Plusieurs fermetures seront aussi à prévoir aux abords du chantier de l’échangeur Turcot où les travailleurs s’affaireront tout l’automne à détruire les anciennes structures de béton dont certaines mesurent plus de 25 mètres de haut.

Les résidents du secteur ne pourront plus emprunter la voie réservée de la rue Notre-Dame ouest sous l'échangeur Angrignon de vendredi 22h jusqu’à lundi 5h.

Le boulevard De La Vérendrye sera aussi fermé en direction est entre la rue Galt et l'avenue De l'Église de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Fermeture du pont Champlain dimanche

Le chantier du pont Champlain, le 20 octobre 2017 Photo : Radio-Canada/Louis de Belleval

Dimanche matin, les automobilistes qui empruntent habituellement le pont Champlain et l’autoroute 15 devront trouver un autre pont pour entrer à Montréal, car le pont Champlain et l’autoroute 15 nord seront fermés entre la route 132 et l’échangeur Turcot de 7h à midi.

Il est à noter que les autobus pourront emprunter le pont Champlain durant la fermeture.

Route 132

Plusieurs entraves seront aussi à prévoir ce week-end sur la route 132 qui sera fermée de vendredi 22h à lundi 5h en direction est entre la sortie 53 (Pont Champlain, Montréal, Sherbrooke, Québec) et l’entrée suivante .

La route 132 sera aussi fermée en direction ouest entre la sortie 75 (Pont Champlain, Montréal, Sherbrooke, Boul. Rome) et l’entrée suivante de vendredi 22h à lundi 5h.

Échangeur des autoroutes 13 et 40

Les travaux se poursuivront également à l’intersection des autoroutes 13 et 40, dans l’ouest de Montréal.

La bretelle qui conduit de l'autoroute 13 sud à l'autoroute 40 ouest sera fermée de vendredi 23h à lundi 5h.

Deux voies sur trois seront aussi fermées sur la voie de desserte de l’autoroute 40 en ouest dans le secteur de l’échangeur de vendredi 23h à lundi 5h.

D’importants travaux à venir sur l’autoroute 10

Dans le cadre des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM), l’autoroute 10 est sera déviée sur la voie de desserte dans le secteur Malo/Leduc jusqu’en 2021. Les travaux doivent s’amorcer samedi.