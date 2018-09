Le père de Susan Horvath, Arpad, a été tué le 31 août 2014 au centre de soins de longue durée Meadow Park, à London, après avoir reçu une dose mortelle d’insuline.

Il fait partie des huit patients assassinés par l’ex-infirmière dans différents foyers de personnes âgées.

Parallèlement à l’enquête publique qui se penche sur l’affaire depuis plusieurs mois, Mme Horvath a entamé une action en justice jeudi dans laquelle elle réclame une indemnisation pour préjudices corporels et détresse psychologique subie à la suite du meurtre.

En plus des centres soins Meadow Park et Caressant Care, Susan Horvath poursuit l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

Susan Horvath tient la photo de son père défunt, Arpad, lors de son 70e anniversaire. Photo : La Presse canadienne/Dave Chidley

Selon les documents judiciaires déposés dans ce cadre de cette poursuite, les fournisseurs de soins de santé ont fait preuve de négligence dans certaines pratiques et n'ont pas fourni les soins et une protection adéquats à certains patients.

Au total, 18 personnes font face à des accusations, y compris des employés des établissements de soins de longue durée.

La province n'est pas mentionnée dans la poursuite.

En juin dernier, Elizabeth Wettlaufer a été reconnue coupable de huit accusations de meurtres prémédités, certains crimes remontent à 2007. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.