Kévin Gamelin s'est fracturé la colonne alors qu'il participait à une course amateur présentée dans le cadre du Supercross Montréal, samedi dernier, au Stade olympique.

Bien qu'il soit sorti des soins intensifs, le jeune homme pourrait ne plus jamais marcher selon des proches.

Trois jours après sa création, la page Go Fund Me créée pour lui et sa famille a déjà récolté plus de 19 000 $. L'argent servira notamment à absorber les paiements habituels du jeune homme, en plus d'aider la famille à passer du temps à son chevet.

La famille de Kévin Gamelin préfère ne pas commenter pour le moment.