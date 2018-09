Tout comme le CoR, l’Alliance des gens s’oppose au bilinguisme officiel tel qu’il est appliqué au Nouveau-Brunswick. Le parti voudrait par exemple limiter les services bilingues dans les régions où l’un ou l’autre des groupes linguistiques est très minoritaire.

Max White était l’un des huit députés du CoR qui avaient été élus lors des élections de 1991. Pour la campagne actuelle, il travaille au sein de l’équipe de la candidate du Parti progressiste-conservateur (PPC) Mary Wilson, dans la circonscription d'Oromocto-Lincoln-Fredericton.

Cette dernière, comme plusieurs candidats de son parti, tente de dissuader les électeurs de voter pour l’Alliance parce qu’ils diviseront ainsi le vote de la droite, selon elle, et contribueront à faire élire plus de députés libéraux.

Ce scénario s’était déjà produit en 1991, affirme Max White.

Ça n’a pas marché. Et je dis aux gens aujourd’hui : "Je suis passé par là. Je sais que ça ne marche pas. Il faut travailler à l’intérieur du système." Max White, ancien membre du Confederation of Regions Party, au Nouveau-Brunswick

Max White est un ancien membre du Confederation of Regions Party qui a réintégré le Parti progressiste-conservateur. Photo : CBC/Jacques Poitras

Le chef des progressistes-conservateurs, Blaine Higgs, a offert ce même message plus tôt cette semaine. « Pourquoi risquer de diviser le vote et d’endurer quatre autres années de [règne libéral]. C’est un risque réel qui se présente au Nouveau-Brunswick. »

Des emprunts à l'Alliance

Pour tenter de diminuer ce risque, les progressistes-conservateurs ont emprunté des éléments de la plateforme des alliancistes. Ils ont promis, par exemple, de réduire le coût de l’immatriculation des véhicules. Et sur la question du bilinguisme, le parti ouvre la porte à l’embauche de candidats unilingues à des postes du secteur public désignés bilingues.

Blaine Higgs ouvre la porte à l'embauche de candidats unilingues à des postes désignés bilingues dans le secteur public. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Pour convaincre les électeurs de sa circonscription, Mary Wilson traîne avec elle, lorsqu'elle fait du porte-à-porte, un tableau des résultats électoraux de 2014 qui prouve, selon elle, que sans division des votes dans plusieurs circonscriptions, les conservateurs auraient été reportés au pouvoir.

Max White l’accompagne parfois, pour rappeler le scénario de 1991. Le CoR avait obtenu 20 % du vote populaire, cette année-là. Dans plusieurs circonscriptions traditionnellement conservatrices, il avait divisé le vote et permis aux candidats libéraux de l’emporter. Le gouvernement de Frank McKenna avait gagné ces élections.

Des « idioties »

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, rejette avec force ces arguments. « Quelles idioties, déclare-t-il dans un message publié sur Facebook mercredi soir. Ça témoigne d’un état de panique [chez les conservateurs] mêlé à de l’arrogance. »

Kris Austin est convaincu que son parti remportera au moins un siège le 24 septembre. Photo : Radio-Canada

Il est faux, selon lui, de croire que l’Alliance recueille la plupart de ses appuis chez les partisans traditionnels des conservateurs. Il cite comme preuve un récent sondage qui faisait état d’une baisse d’intentions de vote pour les libéraux et une hausse correspondante pour les alliancistes.

Mary Wilson affirme cependant que son message atteint sa cible.

Il y a des gens qui songeaient [à appuyer l’Alliance], mais quand on leur a montré les chiffres et qu’ils ont compris, on a réussi à les regagner Mary Wilson, candidate progressiste-conservatrice

Le CoR s’était effondré après avoir perdu tous ses sièges lors des élections de 1995. Plusieurs de ses membres, d’anciens progressistes-conservateurs, dont Max White, avaient choisi de réintégrer le parti.

Répéter les erreurs du passé

M. White affirme que l’Alliance répète les erreurs du passé. « On ne peut pas changer une province bilingue, dit-il. Ça n’arrivera pas parce que c’est [enchâssé] dans la Constitution. [Les alliancistes] peuvent bien se répéter qu si on gagne, on pourra peut-être changer les choses. Non... Ça ne se change pas comme ça! »

Il soutient que les militants de l’Alliance qui souhaitent que les exigences de bilinguisme dans le secteur public soient assouplies feraient mieux de voter pour un parti traditionnel comme le Parti progressiste-conservateur qui a des chances de remporter les élections.

Le chef du parti, Blaine Higgs, un ancien membre du CoR, l’a bien compris, souligne-t-il. Il est revenu au parti conservateur et s’est fait élire à sa tête.

D'après un reportage de Jacques Poitras, CBC