Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Cette année, le Drakkar peut compter sur un noyau de 10 vétérans, membres de l'équipe depuis trois ans. La formation baie-comoise peut aussi compter sur un plus grand nombre de joueurs de 19 ans.

L'entraineur-chef Martin Bernard n'exprime pas d'attentes précises pour la saison 2018-2019. L'an dernier, le Drakkar avait été éliminé au premier tour des séries éliminatoires en 5 matchs.

On avait un noyau qui était quand même jeune, l'année dernière, fait valoir Martin Bernard. Donc, ça donne une saison avec des hauts et des bas.

L'entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, Martin Bernard Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Cette année bien entendu, on met le focus sur s'améliorer chaque jour. Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

L'attaquant de 20 ans, Jordan Martel, s'attend à plus de victoires de son équipe, qui a complété la dernière saison régulière au 13e rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L'attaquant vedette du Drakkar de Baie-Comeau, Jordan Martel Photo : Radio-Canada

Dans des fins de matchs, des fois, quand c'est serré, l'expérience fait la différence souvent. Jordan Martel, attaquant du Drakkar de Baie-Comeau

Le gabarit « imposant » du Drakkar pourrait aussi contribuer aux succès de l'équipe à son avis. Tu sais, il y a des équipes qui sont plus petites un peu. Quand on va jouer contre ces équipes-là, on va pouvoir plus se servir de notre aspect physique.

Le Drakkar jouera son premier match de la saison, vendredi soir, à Saguenay, contre les Saguenéens de Chicoutimi. Le premier match à domicile sera présenté samedi, contre ces mêmes Saguenéens.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin