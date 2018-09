Affirmant que l’ancien gouvernement libéral avait caché la véritable ampleur du déficit provincial, les conservateurs avaient formé une commission d’examen en juillet dernier. À sa tête, l’ancien premier ministre libéral de la Colombie-Britannique Gordon Campbell.

Vous allez être renversés [par ce que la Commission a trouvé] , a affirmé le premier ministre Ford, qui soutient que les libéraux truquaient les finances de la province, sans vouloir donner plus de détails pour l'instant.

Son ministre des Finances, Vic Fedeli, doit présenter les conclusions de l'examen lors d'une allocution devant les gens d'affaires du Canadian Club à Toronto, vendredi matin.

Ce déjeuner va vous donner une dose de réalisme ou vous rendre malade , a lancé le ministre Fedeli, jeudi.

Ce que dit la vérificatrice provinciale :

La vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk, a déjà affirmé que l'ancien gouvernement libéral sous-estimait l'ampleur du déficit provincial. Par exemple, pour 2018-2019, le déficit réel se chiffre selon elle à 10,7 miliards de dollars, et non pas à 5,7 millards. Le différend comptable porte sur la façon dont les libéraux calculaient l'impact de leur plan d'allègement des tarifs d'électricité et le fait de classer des régimes de retraite provinciaux comme des actifs plutôt que dans le passif.