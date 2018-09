Pour son retour à Montréal après sept ans d’absence avec sa tournée Freshen Up, le Britannique a proposé un survol de 60 ans de carrière dont presque tous les jalons se veulent une référence de la mémoire collective de quelques générations.

A Hard Day’s Night, d’entrée de jeu, a évoqué à la fois le phénomène musical et social nommé Beatlemania et le film du réalisateur Richard Lester où Paul, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr tentent d’échapper à des hordes de fans déchaînées.

Les années d’effervescence du Fab Four naissant ont pu être visualisées durant Can’t Buy Me Love, lorsque des images d’archives en noir et blanc du début des années 1960 étaient projetées sur les écrans. La dernière fois que McCartney a interprété ces deux chansons à Montréal le même soir, c’était… le 8 septembre 1964, au Forum, avec ses copains des Beatles.

De toutes les tournées que McCartney a proposées depuis trois décennies, rarement a-t-il autant mis d’accent sur les premières années du quatuor de Liverpool que celle-là.

Durant le bivouac acoustique, il a mis à profit les talents d’harmoniciste de Paul « Wix » Wickens afin de nous offrir une magnifique version de Love Me Do qui a bercé plus de 18 000 spectateurs. Bien mieux, il a ressorti depuis deux semaines des boules à mites From Me To You qu’il n’avait pas jouée sur scène en Amérique depuis 1964.

60 ans en arrière

Sir Paul a même plongé aux racines des Beatles – quand trois d’entre eux se nommaient encore The Quarrymen – en interprétant In Spite of All the Danger (une composition McCartney-Harrison), façon country-rockabilly. Le démo de cette chanson a été enregistré à Liverpool en 1958, il y a 60 ans cette année. Nous avons donc eu droit à la première chanson « officieuse » des Beatles, à la première chanson officielle (Love Me Do) et à la première chanson du premier long-jeu (I Saw Her Standing There, offerte avec fougue au rappel) le même soir. Du jamais vu!

Avec Paul, l’histoire inspire parfois les chansons, mais souvent, c’est la chanson qui se veut l’histoire, comme lorsqu’il interprète Blackbird – inspirée par la guerre du Vietnam – et Here Today – sa conversation inachevée avec Lennon – juché sur une immense plate-forme.

Parfois, c’est malheureusement l’histoire qui se greffe à une chanson. On a beau être ébahi de voir McCartney interpréter rageusement Helter Skelter après plus de deux heures et demie de prestation, peut-on entendre ça sans penser à Charles Manson? Moi pas. Quelques fois, c’est l’histoire qui nous rattrape.

Le légendaire Paul McCartney, accompagné de ses musiciens, le 17 septembre 2018 au Centre Vidéotron de Québec. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Les Wings n'ont pas été laissés en reste

L'histoire des Wings a beau être moins légendaire que celle des Beatles, les titres de cette période ont souvent droit aux meilleures interprétations. Letting Go était magnifiée par le trio de cuivres (une nouveauté pour cette tournée), Hi Hi Hi était dynamique, Let Me Roll It était dynamitée et Let Em’ In, carrément sublime, avec son solo de trombone. Et là aussi, il y a de bonnes histoires.

Entendre Band On the Run en voyant sur écran des images de la séance photo qui a mené à la pochette de l’album (avec les acteurs James Coburn et Christopher Lee, le boxeur John Conteh et Sir Clement Freud, le petit-fils de Sigmund) se veut un frisson de premier ordre. Ou encore, voir les photos prises par Linda McCartney de Paul et de ses enfants durant l’interprétation de Maybe I’m Amazed, ça ne laisse pas imperturbable.

C’est néanmoins après cette chanson que l’on a réalisé que l’histoire, par définition, ça peut être long, et que les gens changent en vieillissant. Dans le cas de Macca, c’est uniquement vrai pour la couleur des cheveux et le timbre vocal.

Comme d’habitude, il s’est égosillé avec Maybe I’m Amazed en la chantant dans la clé d’origine et I’ve Just Seen A Face, qui suivait, en a payé le prix. Cela dit, hormis des voiles ou des baisses de régime perceptibles durant Lady Madonna, Ob-La-Di Ob-La-Da, Can’t Buy Me Love et Band On the Run, McCartney s’en est mieux tiré que lorsque je l’ai vu il y a deux ans, à Hamilton.

Il n’y avait rien, dans l’absolu, pour gâter la sauce dans un concert de deux heures et 52 minutes, surtout quand des milliers des spectateurs chantent avec lui durant Let It Be, Hey Jude et Back in the U.S.S.R.

C’est bien ce dernier aspect qui illustre le plaisir indéfectible que l’on ressent durant un concert de McCartney. Quiconque ayant un certain âge a une histoire liée à ces chansons. Yesterday? Souvent notre première blonde… Live and Let Die, ses lance-flammes et ses explosions assourdissantes? Évidemment nos souvenirs d’un film de James Bond. Même une chanson comme Michelle, incontournable à Montréal et à Québec à cause de son caractère francophone, a pris un autre sens, voire, une autre histoire, depuis que McCartney l’a dédiée à Michelle Obama il y a quelques années.

On prendrait encore quelques rendez-vous historiques

Est-il possible d’être plus heureux qu’à un concert de McCartney? À en juger par les milliers de visages réjouis vus dans le Centre Bell, j’en doute. Et si cela est dû à l’universalité du répertoire, ça tient beaucoup à son auteur-compositeur et interprète.

Mince comme à 20 ans, vif d’esprit et dans une forme physique exemplaire, McCartney s’amuse encore et toujours comme l’ado qui s’était joint aux Quarrymen il y a six décennies. Il s’exprime occasionnellement en français et il a la classe d’inviter sur scène au rappel deux femmes qui tenaient une pancarte sur laquelle on pouvait lire : « I really want to hold your hand ». Les admiratrices sont venues du Japon pour assister au concert. Le prénom de l’une d’entre elles? Yoko. Il fallait voir la tête de Paul...

Même à 76 ans, McCartney fait ou refait l’histoire. Egypt Station, son nouveau disque, est numéro un au Canada et le trio de nouveautés proposées (Come On To Me, Who Cares, Fuh You) a drôlement fait mouche. Mention spéciale à Who Cares pour les guitares.

Et, visiblement, Sir Paul ne veut pas en rester là. Quand il a salué une dernière fois la foule comblée, il a lancé un : « à la prochaine! » sans équivoque. Un autre rendez-vous à venir avec McCartney au Québec dans quelques années? Qui sait? Des rendez-vous historiques comme celui de jeudi, on en prendrait encore quelques-uns.