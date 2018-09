Un texte de Denis Babin

Bien qu’elle ne fasse pas campagne avec une équipe complète comme en 2014, la mairesse sortante de Hawkesbury, dans l'Est ontarien, est quand même confiante de remporter son pari en s’appuyant notamment sur le bilan de son conseil. Travaux de réfection, nouveaux investissements dans le parc industriel, les aspects positifs ne manquent pas.

J’aimerais [que la population] me laisse un autre mandat pour continuer le travail qui a été commencé. […] Est-ce que je crois que je suis la bonne personne […] dans ce temps d’histoire et de développement de notre Ville? Oui! , dit-elle sans hésitation.

Il ne toutefois faut pas croire que les quatre dernières années se sont déroulées sans heurts.

La fermeture de la patinoire du complexe sportif municipal pendant plusieurs semaines, l’an dernier, à la suite de l'apparition de moisissures causée par le mauvais fonctionnement d'un déshumidificateur, s’est avérée un épisode plutôt gênant pour le conseil. Au final, ce bris mécanique aura coûté aux contribuables de Hawkesbury un peu plus d’un million de dollars.

La mairesse sortante de Hawkesbury, Jeanne Charlebois. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

Un litige en toile de fond

C’est sans compter le litige qui a opposé la Ville au Centre culturel Le Chenail en 2016. La Municipalité a essuyé un revers en justice en tentant d’évincer l’organisme sans but lucratif de la Maison de l’île, une propriété de la Ville. Facture de cette mésaventure : 100 000 $ en frais d’avocats.

C’est fini. La discussion a eu lieu. […] Il y a une décision prise par le juge. Et on avance. On n’en parle plus , lance la mairesse sortante à propos du litige à l'occasion acrimonieux.

Plongée au cœur de cette saga juridique à titre de présidente du centre culturel, la candidate à la mairie Paula Assaly préfère, elle aussi, tourner la page.

De ramener ça dans la campagne, je trouve que ce n’est pas quelque chose qui est utile ou qui va apporter un bénéfice à la communauté , indique l’avocate de formation.

Mme Assaly dit vouloir s’attarder sur les éléments « positifs » de sa plate-forme, notamment la réduction de la pauvreté, la revitalisation du centre-ville, la mise en valeur de la bordure riveraine et l’investissement local.

Je pense que nous devons avoir une conversation avec les développeurs locaux et essayer de les encourager à développer […] voir quelles sont leurs embûches, les barrières qui font que certains d’entre eux ne veulent plus développer à Hawkesbury , pense-t-elle.

L'ancienne présidente du Centre culturel Le Chenail, Paula Assaly, brigue la mairie de Hawkesbury, dans l'Est ontarien. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

Un ancien conseiller tente de mêler les cartes

Le troisième candidat dans cette course, Gilbert Cyr, un ancien conseiller qui a été défait en 2010, dit vouloir « apporter un nouveau leadership » à l’hôtel de ville.

Mon retour, c’est un rêve que j’ai depuis plusieurs années. […] Je veux faire en sorte de rassembler la population pour atteindre nos objectifs, pour que Hawkesbury devienne une ville incontournable , lance l’homme d’affaires à la retraite.

M. Cyr caresse notamment l’idée de doter Hawkesbury d’un système de transport en commun financé par les utilisateurs.

Je veux que l’on fasse une étude pour que l’on apporte une plus grande mobilité dans Hawkesbury, un genre de « shuttle » qui va faire le tour de la ville , explique l’ancien commerçant.

L'ancien conseiller municipal Gilbert Cyr est aujourd'hui candidat à la mairie de Hawkesbury. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

En 2014, Jeanne Charlebois avait été élue au poste de mairesse de Hawkesbury en obtenant plus de 58 % des suffrages exprimés.