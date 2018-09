Un texte de Mathilde Monteyne

En lançant sa campagne sur les réseaux sociaux, le CJP veut encourager chaque personne à verser une somme d’argent équivalente à son âge au Fonds jeunes engagés du Francofonds. Créé en 2017, ce fonds s’élève actuellement à 29 268 $ et permet de remettre des bourses à des jeunes investis dans la francophonie manitobaine.

Deux bourses ont pu être octroyées l’année passée. Derrek Bentley, le président sortant du CJP, espère en offrir jusqu’à trois autres cette année. « On a de plus en plus de demandes qu’on peut remplir. Donc plus de dons qu’on reçoit, plus de bourses et qui sait quoi d’autre, on pourra offrir ».

C’est une manière de dire aux gens qu’ils peuvent contribuer à la jeunesse. Derrek Bentley, président sortant du CJP

Lors de l’assemblée générale jeudi, le conseil d’administration et les employés du CJP ont eux-mêmes fait un don de 364,50 $ au Fonds jeunes engagés.

L'assemblée générale annuelle du Conseil jeunesse provincial a eu lieu le 20 septembre. Photo : Radio-Canada

Derrek Bentley insiste sur l’importance de soutenir la jeunesse d’expression française au Manitoba. « C’est les leaders d’aujourd’hui et de demain. C’est important qu’on leur donne les ressources, la formation et les bourses nécessaires pour s’épanouir dans la communauté », affirme-t-il.

Grâce à la campagne, le CJP espère toucher les milieux non francophones. « Il y a certainement des gens qui [ne] parlent peut-être pas français et qui veulent aussi appuyer la jeunesse. Peut-être des parents, des grands-parents. On essaie vraiment de rejoindre le plus de gens possible », déclare M. Bentley.

Peut demander une bourse, il faut : Être étudiant

Être âgé de 14 à 25 ans

Être francophone

Être engagé dans la communauté francophone au Manitoba

Derrek Bentley insiste sur l’importance du critère de l’engagement du jeune. « On ne dit pas comment il doit être engagé, c’est vraiment au candidat de nous expliquer c’est quoi leur engagement ».

Les personnes désireuses de faire un don au Fonds des jeunes engagés peuvent se rendre sur le site internet du Francofonds ou du CJP afin d’y remplir le formulaire qui y est destiné.

Un nouveau conseil d’administration

L’assemblée générale annuelle du CJP a aussi été l’occasion, pour ses membres, d’élire leur nouveau conseil d’administration. L'ancienne vice-présidente du CJP Ariane Freynet-Gagné remplace ainsi Derrek Bentley à la présidence de l’organisme pour les deux prochaines années.

Ariane Freynet-Gagné a été élue présidente du conseil d'administration du Conseil jeunesse provincial (CJP) lors de l'assemblée générale de l'organisme le 20 septembre. Photo : Radio-Canada

« Je veux vraiment amener ce qu’on appelle depuis ces dernières années le "par les jeunes, pour la communauté" », s'enthousiasme-t-elle, en ajoutant que le CJP « fait des projets et démarre des initiatives qui bénéficient aux jeunes, mais aussi dont toute la communauté peut bénéficier ».