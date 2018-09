Un texte de Héloïse Rodriguez

La durée totale des périodes libres dans la journée d’école, soit 80 minutes, est maintenue, mais elle est distribuée différemment. Par exemple, voici comment le temps des pauses était alloué à l’École Sainte-Jeanne-d’Arc l’année dernière, contre cette année, selon la directrice de l’école.

Année 2017-2018 (80 minutes de pause en tout) 15 minutes dehors à 10 h 05

20 minutes en classe pour dîner

30 minutes de récréation après le dîner

15 minutes dehors en après-midi



Année 2018-2019 (80 minutes de pause en tout) 30 minutes en classe pour dîner

30 minutes dehors après dîner

20 minutes dehors en après-midi

La directrice de l’École Sainte-Jeanne-d'Arc, Nancy Bélanger, explique que les changements ont été effectués pour se conformer aux exigences du gouvernement, qui oblige les employés à prendre 30 minutes consécutives de pause pour chaque cinq heures de travail.

« Le matin, les enseignants laissent quand même une pause de 10 à 15 minutes, dépendamment des niveaux, pour [la] collation, [les] étirements, bouger un peu et aller à la salle de bain », précise Nancy Bélanger. La différence, c'est que les élèves restent dans les salles de classe pendant ces intervalles.

Nancy Bélanger est la directrice de l’École Sainte-Jeanne-d'Arc. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

Les enseignants tentent aussi de faire bouger les élèves davantage pendant les heures de classe, par exemple en faisant quelques minutes de Zumba, ajoute la directrice.

Ce changement a été implanté dans les écoles du Conseil scolaire Centre-Nord situées dans la région d’Edmonton, selon Nancy Bélanger. Certaines écoles ont choisi d’abolir la récréation de l’après-midi, d’autres, celle du matin.

Plus de temps pour travailler le matin

Ça fait 20 ans que Marianne Amyotte est enseignante. Cette année, elle est responsable d’une classe de troisième année à l’École Sainte-Jeanne-d'Arc. Elle n’a pas remarqué de changement sur le comportement de ses élèves depuis l’abolition de la récréation matinale.

Des élèves de l'École Sainte-Jeanne-d’Arc pendant leur récréation. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

« On a plus de temps pour qu’ils puissent travailler le matin, parce qu'avant, [les jeunes] prenaient 15 minutes le matin, ça leur prenait du temps se préparer et une fois que le jeu commençait dehors, la cloche sonnait et il était temps de rentrer », raconte Marianne Amyotte. « Les enfants sont généralement mieux concentrés le matin, alors ça nous permet de vraiment profiter des apprentissages du matin et en effet, on a plus de temps pour dîner. »

Tant qu'à moi c'est un changement positif chez nos élèves et pour nous les enseignants. Marianne Amyotte, enseignante de 3e année à l’École Sainte-Jeanne-d'Arc

Marie-Josée Fortier, dont les deux enfants fréquentent l’École Sainte-Jeanne-d'Arc, n’est toutefois pas convaincue par ce nouveau système.

« Je comprends le principe que les professeurs ont besoin peut-être d'avoir une pause qui est plus longue pour eux, mais quand on pense aux enfants, je pense que la récréation du matin est importante. Les enfants ont besoin d'aller à l'extérieur », affirme Marie-Josée Fortier.

Le temps des pauses est réparti différemment à l'École Sainte-Jeanne-d’Arc cette année. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

« Sans la récréation du matin, les enfants sont peut-être plus excités en classe, donc au niveau de l'enseignement, peut-être ce n’est pas nécessairement à l’avantage des professeurs », ajoute-t-elle.

L'École Sainte-Jeanne d'Arc compte réévaluer le temps des pauses au début de l'année 2019, pour décider si ce nouveau modèle est une formule gagnante.

Pour l’instant, c’est bien parti, croit Nancy Bélanger.

« Ça fait déjà trois semaines que les élèves sont à l’école et j’ai eu zéro élève qui [est] venu me voir pour se plaindre qu’il n’avait pas de récréation, alors je pense que les enseignants font vraiment un excellent travail en les faisant bouger dans les salles de classe », conclut la directrice.

Avec des informations d’Axel Tardieu