L’agence météorologique prévoit que les forts vents venant de l’ouest devraient se lever en après-midi et en début de soirée.

Ces vents forts sont associés à un front froid qui se déplacera sur le secteur tard cet après-midi et tôt ce soir , précise l'agence.

La journée sera généralement nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses et un risque d’orage en après-midi. Si des orages devaient s’abattre sur la région, il est possible que les rafales soient encore plus fortes que prévu.