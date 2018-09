1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Le soutien à l’agriculture. Selon moi, c’est la base pour tendre vers l’autonomie alimentaire. Et c’est une excellente façon de réduire notre empreinte écologique, de favoriser l’économie locale et d’occuper notre territoire.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous née? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis née à L’Isle-Verte, et j’habite à Saint-Donat.

L'Isle-Verte Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

3- Avez-vous des enfants?

Oui, deux jeunes enfants de 3 ans et de 9 mois.

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

Oui, un baccalauréat en biologie. À la suite de mon Bac, j’ai commencé une maîtrise professionnelle en agroforesterie que je n’ai pas complétée. Je commence présentement une technique en Technologie de l’échographie médicale.

5- Quel est votre âge?

32 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Simonne Monet-Chartrand

Simonne Monet-Chartrand dans une scène du film Une vie comme une rivière, de Diane Cailhier et Alain Chartrand. Photo : ONF.ca

7- Quel est votre passe-temps préféré?

Le jardinage ou la peinture

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Je ne me rappelle plus la dernière fois que j’ai fait du karaoké, mais il y a deux chansons que j’adore chanter à mes enfants :

1) Les Yankees, de Richard Desjardins

2) Et j’ai couché dans mon char…, de Richard Desjardins

Richard Desjardins Photo : Radio-Canada

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Chocolat noir 90 %

10- Quel est votre film préféré?

L’arbre et le nid de Valérie Pouyanne. Il s’agit d’un film portant sur la périnatalité, plus spécifiquement sur l’accouchement physiologique (l’accouchement naturel).

11- Quel est votre livre du moment?

Culottées, une bande dessinée écrite par Pénélope Bagieu

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Oui, elle s’appelle Chat.

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Le bébé ne fait pas encore ses nuits… on va reprendre la forme après la campagne, je pense!

Les pieds d'un bébé Photo : iStock/Liudmila Fadzeyeva

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Aucune, je viens tout juste de me lancer!

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

ICI Radio-Canada Première. J’adore écouter des balados!

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.