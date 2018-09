Un texte de Boualem Hadjouti

Les MRC de la région font pression depuis quelques jours sur Québec pour obtenir des modifications à la réglementation sur les camps de chasse afin de permettre leur agrandissement, entre autres.

Une demande appuyée par les propriétaires de camps de chasses de la région, qui ont manifesté il y a quelques jours à la Place de la Citoyenneté de Rouyn-Noranda.

Les Algonquins justifient leur refus par la surexploitation de la forêt et la menace d'un achalandage additionnel sur la survie de certaines espèces animales.

L'agent d'information du Conseil tribal de la nation algonquine, Georges Lafontaine, rappelle que le territoire où sont situés les abris sommaires leur appartient et qu'il n'a jamais été cédé.

On est en territoire algonquin, c'est un territoire non cédé et ça va affecter la faune, la pratique des Autochtones en forêt. Georges Lafontaine, agent d'information

Ces gens-là [les propriétaires des camps de chasse] vont être là à l'année, c'est ça que les Algonquins dénoncent, d'une part et d'autre part le fait qu'on ne nous en parle pas, dit-il. Il faut consulter les Algonquins, et consulter, ça ne veut pas dire mettre une déclaration dans le journal. Les Algonquins vont s'y opposer et si jamais Québec veut transformer ces règlements, il va trouver les Algonquins sur sa route.

La région compte actuellement plus de 7000 abris sommaires, ce qui représente 64 % du total provincial.