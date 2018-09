Un texte de Patrick Henri

Je dois l’admettre dès le départ, la réalité quotidienne des athlètes universitaires est différentes de ce que j’imaginais.

J’étais dans le champ en ce qui concerne, par exemple, les bourses d’études et le traitement des athlètes en salle de classe.

J’ai rencontré quatre étudiants-athlètes de l’Université de l’Alberta, qui m’ont permis de mettre à jour mes connaissances.

Ces quatre rencontres ne m’ont pas permis de tout connaître sur le sport universitaire. J’ai encore beaucoup de question, mais je partage avec vous ce que j’ai appris de ces rencontres.

1- Tous les étudiants-athlètes n’ont pas à payer pour leurs études, ils reçoivent des bourses

FAUX

C’est différent selon les sports.

Au hockey, les joueurs ayant évolué au sein d’une des trois ligues de hockey junior majeur du pays reçoivent une bourse correspondante à une année de scolarité par année de service.

Au rugby et au soccer, les équipes reçoivent 16 bourses par semestre et c’est l’entraîneur qui décide à qui elles seront attribuées. Il ne semble pas y avoir de critères précis.

Selon Karissa McNutt, joueuse de soccer et étudiante de cinquième année en art, il n’y a pas d’annonce officielle afin de présenter les heureuses élues. Quand on est choisie, on n’en parle pas, pour ne pas rendre les autres jalouses.

Selon Karissa McNutt, joueuse de soccer et étudiante de cinquième année en art, il n'y a pas d'annonce officielle afin de présenter les heureuses élues. Quand on est choisie, on n'en parle pas, pour ne pas rendre les autres jalouses.

Les entraîneurs de certains sports comme le hockey et le football ont plus de bourses à distribuer.

Cela s’explique, entre autres, par les revenus plus importants générés par ces équipes et par le plus grand nombre d’anciens joueurs qui contribuent au fonds de bourses.

C’est différent aux États-Unis, car là-bas, le sport universitaire est presque une religion. En 2017, les revenus de la NCAA ont surpassé un milliard de dollars.

Cet argent provient en grande partie des revenus d’ententes conclues avec des télédiffuseurs. Les universités se partagent les profits, ce qui leur permet d’offrir d’intéressantes bourses d’études.

2- Les étudiants-athlètes sont des vedettes à l’université

FAUX

Oubliez tous les films américains dans lesquels le quart-arrière de l’équipe universitaire de football est l’étudiant le plus populaire du campus.

C’est peut-être vrai aux États-Unis, mais pas au Canada.

Grâce au brio du gardien Zachary Sawchenko, étudiant de deuxième année en administration des affaires, les Golden Bears ont remporté le Championnat universitaire canadien de hockey en 2017.

Sawchenko a été nommé joueur du match, lors de la finale et gardien au sein de la première équipe d’étoiles du tournoi.

Le Franco-Albertain de 20 ans dit qu’il se fait reconnaître à l’occasion sur le campus, mais c’est très rare.

Le Franco-Albertain de 20 ans dit qu'il se fait reconnaître à l'occasion sur le campus, mais c'est très rare.

3- Les étudiants-athlètes reçoivent un traitement de faveur de la part des professeurs

VRAI

Il est possible pour les étudiants-athlètes de reprendre un examen s’ils le ratent en raison d’un match. C’est peut-être le seul avantage qui leur est accordé.

Heidi Farley, joueuse de troisième ligne pour l’équipe de rugby, explique qu’en début de session, les joueurs vont s’identifier auprès des professeurs et leur remettent leur horaire d’entraînement.

C’est la responsabilité des athlètes de reprendre les cours perdus et ils n’ont pas de délais supplémentaires pour remettre leurs travaux.

C'est la responsabilité des athlètes de reprendre les cours perdus et ils n'ont pas de délais supplémentaires pour remettre leurs travaux.

4- Le diplôme que reçoivent les étudiants-athlètes est symbolique, ils ont raté trop de cours

FAUX

Pour continuer à pratiquer leur sport tout en étudiant, les étudiants-athlètes doivent être inscrits à temps plein. Ils doivent aussi réussir tous les cours, sans quoi ils pourraient être expulsés de leur équipe.

Certains entraîneurs en demandent même plus. Zachary Sawchenko mentionne que pour l’équipe de hockey, des « C » et des « D » ce n’est pas suffisant.

La joueuse de troisième ligne Savannah Dubien, étudiante de quatrième année en agriculture, avoue consacrer près de 30 heures par semaine au rugby. Elle doit donc profiter de chaque occasion pour étudier.

La joueuse de troisième ligne Savannah Dubien, étudiante de quatrième année en agriculture, avoue consacrer près de 30 heures par semaine au rugby. Elle doit donc profiter de chaque occasion pour étudier.

En 2017, 152 des 500 étudiants-athlètes de l’Université de l’Alberta ont mérité une étoile académique. Cela signifie qu’ils ont maintenu une moyenne supérieure à 80 % dans tous leurs cours.