Des documents de cour jettent un nouvel éclairage sur la fusillade qui a fait deux morts et 13 blessés en juillet sur l'avenue Danforth dans le quartier grec de Toronto. On y confirme que le tireur Faisal Hussain s'est bien enlevé la vie, qu'il était atteint de problèmes de santé mentale et qu'il avait été arrêté deux jours avant la tragédie.