C’est devant un auditoire d’environ 200 personnes, majoritairement des étudiants, que Sylvain Gaudreault du Parti québécois, Benoit Rochefort de la Coalition avenir Québec et Marcel Lapointe de Québec solidaire ont échangé pendant 90 minutes.

Ils ont abordé différents thèmes choisis par l’association étudiante, soit l’environnement, l’éducation, le filet social, les finances publiques et les enjeux locaux.

Ils ont aussi répondu à des questions préparées à l’avance qui étaient posées par des étudiants.

Ce qu’ils ont dit :

Moi, je suis encore renversé de voir que les candidats de la Coalition avenir Québec n’ont pas encore proposé de plan de développement régional. Ça, ça veut dire quoi? Qu’est-ce qu’ils vont faire en matière de décentralisation? Donner plus de pouvoir aux régions. Il n’y a rien sur le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

-Sylvain Gaudreault, candidat du Parti québécois

Moi, j’ai promis deux choses dans ma campagne électorale, deux engagements très fermes : le Patro de Jonquière qui a été appuyé par M. Legault, OK, on va le mettre le 2 millions pour le Patro. Le deuxième engagement : Jonquière Médic. On est le seul parti qui s’est engagé à renégocier la façon de rémunérer les médecins. Jonquière Médic là, c’est un actif à Jonquière.

-Benoit Rochefort, candidat de la Coalition avenir Québec

Y a de l’argent qui peut se dégager pour réinvestir pis améliorer même les programmes sociaux.

-Marcel Lapointe, candidat de Québec solidaire