Les policiers en question ont participé à la descente d’un stand du centre-ville pour saisir des produits contenant du cannabis.

Depuis qu’une vidéo de cette descente a été publiée sur le web, l'organisme juridique Pivot Legal Society a commencé à recevoir des plaintes à propos des deux agents de police.

Des avocats de l'organisme ont imprimé des affiches avec les photos des policiers pour solliciter davantage de témoignages à leur sujet. Depuis, les avocats disent avoir reçu des informations de dizaines de personnes. Les allégations vont du harcèlement aux agressions physiques.

Les organisateurs de ce stand ont déclaré qu'ils distribuaient des produits aux utilisateurs d'opioïdes comme option de traitement.

Une plainte officielle sera bientôt déposée auprès du service de police de Vancouver (VPD).