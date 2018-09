Avec les informations de Piel Côté

Après des négociations qui auront duré 11 mois, les 450 syndiqués de la mine Westwood ont entériné l'entente.

Près de 90 % des travailleurs ont participé au vote.

La nouvelle convention collective sera d'une durée de cinq ans et leur rapportera notamment une hausse de salaire de 15 %.

Le président du syndicat local, André Racicot, est heureux du dénouement, même s'il aurait aimé obtenir davantage de la part de la minière.

C'est pas tout à fait le rattrapage qu'on espérait, explique-t-il. On avait demandé pas mal plus que ça, on avait demandé plus au niveau des vacances, du fond de pension et des assurances. On reste un peu sur notre appétit, mais les travailleurs ont décidé que c'est satisfaisant.

Les travailleurs étaient très satisfaits, même que nous avons été applaudis par les travailleurs , ajoute-t-il.

Des négociations en présence du conciliateur

Dès la sixième rencontre, au début des négociations, à l'automne 2017, la direction de Westwood avait demandé la présence du conciliateur. Celui-ci est demeuré présent jusqu'à la rédaction de l'entente.

Le directeur général de la mine, Martial Tremblay, s'est dit heureux de la situation et souhaite que son entreprise puisse désormais aller de l'avant.

Martial Tremblay, directeur général de la mine Westwood (archives) Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Par ailleurs, les employés s'étaient dotés d'un mandat de grève en juillet dernier, mais M. Tremblay n'était pas trop inquiet que les négociations se transforment en conflit de travail.

En réalité non, je pense qu'on devait quand même laisser à nos employés la décision par rapport à cette offre qu'on avait faite, qui avait aussi été recommandée et préparée par le conciliateur , affirme-t-il

Les 450 employés de la mine étaient sans contrat de travail depuis la fin du mois de novembre 2017.

Grève évitée

Les syndiqués revendiquaient entre autres des augmentations salariales, une amélioration du régime de vacances ainsi que des modifications au fonds de pension.

Cette convention sera en vigueur jusqu'au 30 novembre 2022 dans cette mine qui rapporte environ 1000 emplois directs en Abitibi-Témiscamingue.