D’après ses publications sur les médias sociaux, Tonje Blomseth est arrivée au Yukon avec son conjoint, Per Eira, à l’été 2017 pour une expédition de plusieurs mois commanditée par des entreprises de sports et de plein air.

Dès septembre 2017, des agents de conservation de Russ River ont donné des avertissements au couple à propos de structures illégales et de déchets sur leur campement.

En mars dernier, Tonje Blomseth et Per Eira ont parlé avec l’agent Tynan Thurmer, qui leur a mentionné que la saison de la chasse au lagopède était terminée pour l’année.

Le 13 avril, Tynan Thurmer a remarqué une photo publiée sur la page Facebook de Tonje Blomseth, sur laquelle la blogueuse tenait un lagopède blanc dans ses mains, un fusil de chasse attachée sur son dos.

L’agent de conservation a reconnu l’endroit sur la photo et s’y est rendu deux jours plus tard. Il y a découvert des plumes et du sang, ainsi que les restes d’une cartouche de chasse.

Le couple norvégien a alors été intercepté à l’aéroport de Whitehorse alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire. Per Eira a révélé plus tard que l’oiseau avait été tué par Tonje Blomseth le 3 avril, alors que la saison de chasse s'était terminée le 15 mars.

Cette semaine, la cour du Yukon a condamné la Norvégienne à payer une amende de 1000 $. Son fusil, son étui et son cadenas, d’une valeur estimée à 400 $, ont également été confisqués.

La procureure Lee Kirkpatrick a soutenu que Tonje Blomseth avait fait preuve d’un grand manque de respect envers les lois sur la faune du territoire.

Un avis de la Cour sera envoyé en Norvège par la poste à l’attention de Tonje Blomseth. Elle sera forcée de payer l’amende si elle retourne au Yukon.

Avec des informations d'Alexandra Byers