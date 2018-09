Un texte de Camille Martel

Devant la montée des tiers partis à quelques jours des élections, les chefs envisagent de créer des coalitions afin de rallier le vote de leur côté de l’échiquier politique.

Brian Gallant a abordé la possibilité jeudi matin, affirmant qu'il était possible que la lutte soit serrée lundi prochain. Il a donc invité les électeurs à voter pour un parti progressiste , dit-il, afin de bloquer une possible alliance entre Blaine Higgs et l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs prêt à former une coalition avec le Parti vert

Aussi questionné sur cette possibilité, Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur, a assuré qu'il serait prêt à former une coalition avec quiconque veut faire avancer la province , dont le Parti vert, qui partage des idées bien différentes sur plusieurs enjeux.

Rappelons que M. Higgs a fait du refus de la taxe carbone un enjeu principal de sa campagne, alors que le Parti vert milite activement pour la protection de l’environnement.

Blaine Higgs mentionne régulièrement son opposition à la taxe sur le carbone dans ses allocutions aux journalistes et aux militants. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

David Coon réagit

Lors d'un débat des chefs à CTV jeudi soir, David Coon a dû répondre à cette idée de coalition si son parti devait devenir la balance du pouvoir et s'il était prêt à travailler avec les libéraux et les progressistes-conservateurs.

J'aime à penser que c'est la balance de responsabilité et ce serait un honneur d'avoir ce rôle si c'est ce que les électeurs choisissent , dit-il. Je devrais en parler à mon équipe, mais c'est une discussion très prématurée.

Je suis choqué et déçu que David Coon laisse la porte ouverte à Blaine Higgs qui n'a pas de plan pour les changements climatiques , a rétorqué Brian Gallant.

Des acteurs francophones s'enflamment

Face à cette annonce, plusieurs acteurs du milieu francophone au Nouveau-Brunswick se sont enflammés sur les réseaux sociaux.

Début du graphique (passez à la fin) Qu’on se le tienne pour dit!



Cette ouverture du @pcnbca de possiblement s’associer avec un parti qui menace les droits des acadiens/francophones est totalement déplorable et doit être dénoncée de la part des candidats francos et les progressistes de ce parti. https://t.co/LysmMXngt3 — Frédérick Dion (@AFMNBdg) September 20, 2018 Fin du graphique (passez au début)

C'est l'ouverture du Parti progressiste-conservateur à s'allier avec l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick qui provoquent ces réactions.

Le parti de Kris Austin a ouvertement fait part de son intention de fusionner les régies de santé et de se débarrasser du poste de Commissaire aux langues officielles. Ces promesses sont considérées comme étant anti-francophones par plusieurs.