Les deux organismes de défense des droits civils ont pris à partie le DPCP dans leur rapport d'observation, rendu public mercredi.

Ils ont notamment remis en question « la légitimité des motifs invoqués » par le ministère public pour s'opposer à la remise en liberté des détenus, estimant que ceci a eu pour effet de « prolonger indûment la période de détention pendant plus de 60 heures et de porter atteinte au droit d'être protégé contre les détentions arbitraires ».

Or, même si les manifestations ont entraîné une dizaine d'arrestations à Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales souligne dans un communiqué qu'il n'est intervenu que dans deux cas à la demande des autorités policières, et ce, en lien avec la commission d'actes criminels.

Le DPCP ajoute que « contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport, la détention et l'opposition à la mise en liberté provisoire étaient justifiées à l'égard des deux accusés, lesquels possédaient des antécédents judiciaires, et n'ont pas eu pour effet d'allonger indûment leur période de détention ».

Les deux hommes, précise-t-on dans le communiqué, ont plaidé coupables aux accusations portées contre eux et ont écopé d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une probation de deux ans.