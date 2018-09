Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Pierre Cotton



Depuis maintenant 16 ans, La Passerelle accueille une douzaine de participants en moyenne chaque année avec cette activité de réinsertion sociale. Ils travaillent une vingtaine d'heures par semaine au jardin et reçoivent un supplément de 125 $ par mois.

Des clients venus acheter des légumes biologiques au Jardin de la Passerelle Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Mais les bénéfices vont bien au-delà de l'argent.

Ça m'a sortie de chez nous , explique Maria Côté, qui participe au projet pour une deuxième année. Ça faisait plusieurs années que j'étais malade et c'est un retour au travail pour moi. J'ai trouvé des trucs aussi. On a quand même des petites limitations, mais on trouve quand même le tour de bien travailler.

La vente de légumes contribue à l'autofinancement de La Passerelle. Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Même chose pour Pascal, qui cultivait sa section de navets et d'autres légumes cette saison.

C'est une belle expérience , estime-t-il. C'est vraiment le fun, c'est plaisant pis ça te fait bouger pis respirer du bon air. Je me sens plus en confiance pis ça valorise comme tout le monde me dit.

Carole Gauthier directrice et intervenante à l’Association d’entraide La Passerelle de New Richmond Photo : Radio-Canada

Carole Gauthier, directrice et intervenante, mentionne que le projet dure cinq mois. C'est quand même un engagement , dit-elle. Ils ont des responsabilités et ils respectent leur engagement. Pour eux, c'est très valorisant.

De magnifiques courges, entre autres, font la fierté des participants. Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Aujourd'hui, c'était donc jour de récoltes, mais surtout de vente de légumes biologiques du jardin au profit de l'organisme.

Les ventes contribuent à l'autofinancement de La Passerelle, soit environ 4000 $ sur un budget global de 160 000 $ par année. L'organisme emploie trois personnes.

Ce projet est en partie rendu possible grâce à la collaboration de Centraide.