Mercredi, Ottawa a annoncé que les wagons-citernes DOT-111, ceux qui étaient impliqués dans la tragédie de Lac-Mégantic, seront notamment retirés de la circulation six ans plus tôt que prévu, tout comme les CPC-1232.

Vicky-May Hamm, présidente de la Fédération, note cependant qu'il reste du travail à faire.

Un des gros morceaux, c'est de sécuriser les passages à niveau. À travers le Canada, c'est là qu'il y a le plus d'accidents. Il y beaucoup d'investissements qui devront être faits et on ne voudrait pas que ça retombe sur les épaules des municipalités non plus. On doit être des partenaires, donc si le gouvernement pouvait annoncer un programme qui cible spécifiquement les passages à niveau et accélérer les investissements à ce niveau-là, ce serait une bonne annonce aussi , mentionne-t-elle.

Par ailleurs, elle rappelle que ce ne sont pas toutes les municipalités qui savent ce qui circule sur leurs rails.