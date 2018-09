C’est dimanche soir que Shelley Weinberger a entendu les premiers miaulements aux alentours de sa maison, mais ce n’est que mardi qu’elle a réussi à en repérer la source, une petite boule noire nichée haut dans un arbre.

« Comment ignorer une chose pareille? », s’est interrogée Shelley Weinberger, qui se décrit comme une amoureuse des animaux. « Impossible pour moi de détourner le regard ». Elle a alors demandé de l’aide sur les réseaux sociaux. La communauté a été rapide à réagir et des personnes se sont arrêtées pour proposer des idées.

La Ville et le Service incendie n’avaient pas l’équipement adéquat pour atteindre le chat. Plusieurs solutions ont été envisagées, comme placer une couverture aux couleurs vives au pied de l’arbre avec de la nourriture dessus, monter un échafaudage, ou même secouer l’arbre pour faire tomber le félidé et le récupérer dans un filet.

Des voisins de Shelley Weinberger sont venus voir s'ils pouvaient trouver une idée pour descendre le chat coincé dans l'arbre. Photo : Radio-Canada

Une entreprise d’électricité a notamment utilisé une plateforme élévatrice de 12 mètres pour tenter d’atteindre le chat, mais elle était trop courte pour l’animal affamé et apeuré.

Cependant, Shelley Weinberger dit avoir eu le pressentiment d’un retournement de situation alors qu’elle se tordait le cou pour observer le maigre chat noir, mercredi dernier.

« Je suis vraiment très optimiste », confia-t-elle, « Je pense qu’on va le faire. Je ne n’ai aucune idée de comment, mais je suis certaine que ce chat ne va passer une autre nuit dans cet arbre ». L’avenir semblait pourtant bien sombre pour le chat de gouttière, jusqu’à ce que Jeromy Desjarlais remarque la publication Facebook appelant à l’aide.

Un bienfaiteur tombé du ciel

Propriétaire de l’entreprise « Jeromy's Moving and Delivery », Jeromy est un grimpeur chevronné qui s’occupe notamment de l'élagage des arbres. Il a proposé de venir en aide au chat, si Shelley Weinberger pouvait lui payer les frais d’essence pour venir de Regina, à 53 km de là.

Malgré les risques, Jeromy Desjarlais a décidé d'aller sauver le chat coincé à 15 mètres de haut. Photo : Radio-Canada

Après avoir jeté un oeil à l’arbre effilé mercredi après-midi, il hocha la tête. « Dès que je l’ai vu, j’ai su que c’était dangereux, mais que je pouvais le faire ».

Jeromy Desjarlais a dû quitter son échelle de 10 mètres de haut pour atteindre le chat. Photo : Radio-Canada

Jeromy Desjarlais a alors déplié son échelle de dix mètres de long contre l’arbre et l’a escaladée jusqu’à son extrémité. De là, il a grimpé encore plus haut le long du tronc, cassant des branches et s’harnachant au tronc à mesure de sa progression. Arrivé à hauteur du chat, il a tendu une main et a attendu.

Retenant leur souffle, une poignée de spectateurs au pied de l’arbre observaient le chat, hésitant, s’avancer vers la main tendue. Il a réussi à atteindre son sauveur pour finalement se loger dans ses bras. Jeromy Desjarlais est alors redescendu prudemment, sous les acclamations, malgré les morsures et les griffures de la bête.

« J’ai dû redescendre avec un seul bras, et ce n’était pas amusant », a-t-il dit en regardant les éraflures sur sa poitrine, pour ensuite plaisanter « je suis content de ne pas l’avoir mis dans mon short ».

Le chat sera placé chez un vétérinaire pour être soigné. Shelley Weinberger espère qu’elle pourra lui trouver une maison permanente. Elle salue le mérite de Desjarlais pour son « agilité, son courage, et son grand coeur » lors du sauvetage.

La chat sera confié à un vétérinaire, alors qu'on lui cherche une famille d'accueil. Photo : Radio-Canada

« Je pense que ça parle aux gens qui veulent faire du bien, se rassembler et s’entraider. C’est vraiment ce qu’il a fait », a conclu l’amie des animaux.