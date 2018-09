Un texte de Jean-Michel Vanasse, animateur de l’émission Planète techno, à ICI Explora

Lorsqu’on utilise la version Xs de l'iPhone, on a l’impression d’avoir entre les mains le modèle de l’an passé. Il n’y a que très peu de différences. Les applications s’ouvrent sensiblement à la même vitesse.

C’est par contre dans les détails que l’on remarque des différences. Un exemple? Le boîtier est différent et il résiste davantage à l’eau. Vous pouvez par exemple échapper votre téléphone dans deux mètres d’eau et l’oublier 30 minutes sans qu'il n'en souffre.

Il semblerait que la pile dure plus longtemps, mais je n’ai pas encore pu le constater. Il faut dire que c’est plutôt rare que je sois obligé de recharger mon appareil durant la journée.

La puce A12 Bionic, qui équipe maintenant les appareils, permet l’apprentissage machine. Cette facette de l’intelligence artificielle se fait sentir surtout dans les applications de réalité augmentée, qui sont plus rapides et plus précises.

Pour la première fois, un iPhone permettra aussi l’utilisation de deux cartes SIM. Au lieu d’insérer physiquement deux cartes, vous aurez votre nano-SIM et une eSIM, une puce virtuelle. Je trouve la fonction très intéressante, mais elle s’adresse à un public vraiment niché. C’est cependant important pour Apple de l’offrir, puisque d’autres gros joueurs de l’industrie offrent cette possibilité.

L'appareil photo, la meilleure amélioration?

On évalue souvent les nouveaux téléphones en fonction de leur caméra photo. Logique, puisque c’est l’une des fonctions les plus utilisées. C’est aussi là que se font sentir les améliorations d’un appareil à l’autre.

Même si certains critiques trouvent que les photos prises par un Google Pixel 2 d’il y a un an sont meilleures que celles des nouveaux iPhone Xs, une bonne amélioration est tout de même perceptible depuis le dernier iPhone. On sent que l’appareil photo est plus rapide, surtout lors de la mise au point. Une fonction très utile pour moi, qui prends un nombre incalculable de photos de mes enfants.

Apple imite ses rivaux et utilise maintenant l’intelligence artificielle (IA) pour vous permettre de prendre de meilleures photos. L’IA, combinée à un capteur plus large, nous donne automatiquement de meilleures photos, surtout lorsque la luminosité est plus faible.

Le mode portrait nous permet aussi d’ajuster le niveau de flou artistique sur nos photos. Ça fonctionne très bien au moment de prendre la photo et après la prise. Par contre, ce n’est pas parfait. Loin de là. Le contour des cheveux donne souvent du fil à retordre.

L'intelligence artificielle permet maintenant d'ajuster la quantité de flou désirée dans une photo. Photo : Apple

Personnellement, j’adore le mode portrait depuis qu’il a été présenté avec l'iPhone 7 Plus. Je prends la majorité de mes photos avec cette option. Petit truc pour les utilisateurs de versions plus vieilles, il existe des applications, comme AfterFocus, qui permettent de facilement ajouter un flou artistique sur les photos. C’est évidemment plus long qu’avec le mode portrait, mais le résultat final est assez semblable.

Il y a aussi le mode Smart HDR qui vous permet d’avoir des photos plus réussies en contre-jour. Vous savez, la fameuse photo devant une fenêtre qui est souvent ratée? Sans que le résultat soit parfait, disons que le mode Smart HDR la rend plus agréable à regarder.

Le Xs Max?

Si vous souhaitez vous procurer un nouvel iPhone, vous devrez choisir entre la taille du Xs de 5,8 pouces ou le Xs Max, de 6,5 pouces. Dire qu’au lancement de l'iPhone 6 Plus et de certains appareils Samsung, on trouvait ridicules les téléphones avec de si gros écrans.

L’adaptation se fait relativement vite, et, honnêtement, une fois qu’on a utilisé un modèle Plus et maintenant Max, on ne peut simplement pas revenir à plus petit.

La surface de l'iPhone Xs Max est à peu près de la même taille que celle de l'iPhone 8 Plus, mais l'écran est beaucoup plus grand. Photo : Apple

L’écran est magnifique et on se surprend à utiliser davantage son téléphone que sa tablette ou son ordinateur. D’ailleurs, ces deux appareils sont même moins chers que le nouvel iPhone Xs Max de 512 Go.

Le téléphone est évidemment plus encombrant à tenir que le Xs normal, mais pour regarder des vidéos ou lire les excellents articles de la section techno de Radio-Canada.ca, c’est une expérience extraordinaire.

Il est intéressant de noter qu’à part la taille et le prix, il n’y a aucune différence technique entre les deux modèles, ne serait-ce qu’une légère autonomie de pile supérieure.

Apple Watch Series 4 : la plus importante mise à jour

En plus des iPhone Xs, on peut maintenant mettre la main (ou son poignet) sur la nouvelle Apple Watch de quatrième génération. Si l’on exclut la deuxième génération, qui corrigeait la lenteur de la première montre, il s’agit de la meilleure mise à jour de l’Apple Watch. Sans être plus gros, l’écran affiche 30 % plus d’informations et d’images, ce qui paraît vraiment.

Les haut-parleurs ont aussi été améliorés et repositionnés. On peut donc mieux entendre les réponses de Siri sur la montre ou parler au téléphone et bien comprendre son interlocuteur. Enfin.

Apple mise beaucoup sur les possibilités en matière de santé sur l’Apple Watch. La fonction qui m’attirait le plus, celle de l’électrocardiogramme directement sur la montre, n’est malheureusement pas offerte au Canada. Apple doit faire certifier le tout par Santé Canada avant de l’offrir. Vous pouvez par contre recevoir des alertes quand votre rythme cardiaque est anormalement bas. Un détecteur de chutes permet aussi d’aviser vos proches et contacter les autorités si vous tombez.

Cette nouvelle Apple Watch est maintenant un peu plus chère. Elle se vend 519 $, soit 90 $ de plus que le modèle de l’an passé à sa sortie.

Doit-on l'acheter?

Pour cette critique, je me suis concentré uniquement sur l’offre des nouveaux appareils d’Apple. Je ne suis pas entré dans le jeu des comparaisons. Rappelez-vous cependant que plusieurs compagnies, comme Samsung et Google, offrent des téléphones aux fonctions similaires. Dans certains cas, les rivaux ont le dessus avec des appareils qui sont un peu plus vieux.

Bref, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, regardez du côté d’Android, vous aurez alors l’occasion d’avoir un appareil puissant et plus abordable. Si par contre vous êtes des inconditionnels de la pomme, vous allez aimer les améliorations des nouveaux modèles.

Technologiquement parlant, il s’agit de vraies petites merveilles. Avec des prix qui varient entre 1379 $ (Xs de base) et 1999 $ (Xs Max de 512 Go), ces téléphones ne sont pas donnés. Mais sérieusement, qui a besoin de tout ça? Qui va profiter au maximum de toute cette puissance? Qui va prendre de vraiment meilleures photos avec ces modèles plutôt qu'avec celui de l’an passé?

Si vous êtes à l’étape du changement d’un appareil et que vous avez l’habitude de les garder longtemps, ça vaut la peine. J’aimais beaucoup mon iPhone X, et il est encore aussi bon un an plus tard. Si vous souhaitez changer absolument, peut-être devriez-vous attendre l'iPhone Xr? Il sera lancé dans un mois et il offrira le même processeur, mais à un prix un peu plus bas, soit 1029 $.