Les candidats de la CAQ s'engagent à assurer un financement récurrent à ce programme, ce qui n'est pas le cas actuellement. Lorsqu'ils sont inscrits, les étudiants peuvent combiner, dans une même semaine, un travail rémunéré en entreprise et la formation en classe.

C'est 140 000 $ par année pour être capable de soutenir et de faire vivre ce programme-là pour qu'il puisse être bien vivant, progresser, motiver les jeunes et répondre aux attentes et aux besoins des étudiants, du Cégep et des employeurs , souligne Bruno Vachon.

On parle de pénurie de main-d'oeuvre, mais 50 % des emplois qui sont disponibles présentement nécessitent un professionnel ou une technique alors que seulement 30 % des gens se dirigent vers ce genre de formation-là , ajoute-t-il.

Lors des troisième et quatrième années d'études, l'élève consacre la moitié de sa semaine aux études et l'autre moitié est associée à un travail en entreprise en lien avec le programme d'études.