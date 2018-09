Avec les informations de Boualem Hadjouti

Leur action se déroule dans le cadre de la campagne provinciale « Engagez-vous pour le communautaire ».

Ils veulent que les candidats à l'élection d'octobre prochain s'engagent à rehausser leur financement et investissent plus dans les services sociaux.

Les groupes communautaires se sont fait voir dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

L'Abitibi-Témiscamingue compte quelque 150 organismes communautaires qui ont besoin de plusieurs millions de dollars, selon Marie-Ève Duclos, coordonnatrice à la concertation régionale des organismes communautaires.

À l'échelle provinciale, on demande 475 millions de dollars pour l'ensemble des 4000 organismes communautaires qui œuvrent dans tous les domaines, l'éducation, la santé et services sociaux, la défense des droits, la famille. En région, si je m'attarde aux organismes en santé et services sociaux qui sont de l'ordre 122 organismes, actuellement, le manque à gagner est de 17 millions de dollars uniquement pour l'Abitibi-Témiscamingue pour réussir à répondre aux demandes , affirme-t-elle.

Les candidats Gilles Chapadeau du Parti québécois et Émilise Lessard-Therrien de Québec solidaire étaient présents à la manifestation.