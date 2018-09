Un texte de Camille Martel

C’est comme une bouffée d’air frais , laisse tomber Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau de Santé Vitalité.

C’est absolument une bonne nouvelle. Ça aurait pu être désastreux s’il y avait eu une diminution et là on voit que ce n’est même pas une stabilisation c’est une augmentation , ajoute-t-il.

Le nombre d’inscriptions en sciences infirmières à l’Université de Moncton est passé de 451 à l’automne 2017 à 479 pour l’automne 2018.

On s’attendait au pire et ça nous a surpris comme on a eu beaucoup de coups contre nous cette année , lance pour sa part Pierre Godbout, directeur de l’école de science infirmière de l’Université de Moncton, en faisant référence au scandale entourant l’examen d’entrée à la profession, le NCLEX-RN.

Le directeur de l'école des Sciences infirmières de l'Université de Moncton, Pierre Godbout. Photo : Radio-Canada

J’ai posé moi-même la question aux jeunes, à savoir si ça les avait découragés de s’inscrire en sciences infirmières et certains me disent qu’ils n’en ont pas entendu parler, alors que d’autres ont espoir que la situation sera réglée d’ici leur diplomation , explique M. Godout.

Un signe qu'on est sur la bonne voie

Gilles Lanteigne aussi estime que l'augmentation des inscriptions démontre que les jeunes n’ont pas perdu espoir. Il attribue cette attitude au fait que le dossier entourant l’examen d’accès à la profession est en évolution.

Le gouvernement a décidé de nommer un médiateur et on entend parler maintenant au niveau canadien d’un examen qui va être beaucoup plus adapté, donc si ces projets-là peuvent aboutir je pense que nos infirmiers et infirmières vont avoir une chance égale d’arriver à la profession.

C’est donc une bonne nouvelle, rappelle-t-il, mais ce le sera encore plus lorsque les examens d’accès à la profession seront normalisés et quand le pourcentage de succès des candidats en anglais comme en français sera le même.

L'Université de Moncton est la seule à former des infirmières bilingues dans la province. Photo : Radio-Canada

Pour le réseau de santé Vitalité, ces chiffres sont encourageants, car la pénurie d’infirmiers et d’infirmières est bien réelle.

On a au moins 80 postes d'infirmières en moyenne à combler, et ce, en tout temps. Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau de Santé Vitalité.

D’ailleurs, l’Université de Moncton rappelle que malgré l’augmentation, les chiffres sont bien insuffisants pour couvrir la pénurie de main-d’oeuvre dans ce domaine.

Un emploi garanti

L’augmentation des inscriptions en sciences infirmières s’explique en partie par le fait que les étudiants ont l’assurance d’avoir un emploi, une fois leur diplôme en main.

Les élèves sont très intéressés par ça et en plus on remarque que 90 % de nos diplômés restent dans la province , précise Pierre Godbout.

Toutefois, l’attrait du programme est aussi un facteur non négligeable, ajoute-t-il. Les jeunes ne sont pas juste attirés par le taux de placement. C’est surtout le programme, je crois, parce que notre formation est très pratique. D’ailleurs, on fait venir les futurs étudiants ici dans les labos de simulation et ils peuvent vraiment avoir un avant-goût de ce qu’ils vont faire.