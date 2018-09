Un texte de Jean-Loup Doudard

Le projet d’élargissement de deux à quatre voies de la route 69, qui relie le Grand Sudbury à Toronto, remonte au début des années 2000. Le gouvernement progressiste-conservateur de l'époque, alors dirigé par Mike Harris, avait promis que le projet serait complété en 2012.

Or, il reste toujours près d'une centaine de kilomètres à deux voies, un segment particulièrement meurtrier à en croire des chiffres de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) obtenus par Radio-Canada.

En 2018, au moins six personnes sont mortes sur le tronçon de la route 69 à deux voies.

Au total, vingt-deux personnes sont décédées entre Rivière des Français et Parry Sound depuis 2015.

La députée néo-démocrate France Gélinas s’est levée à Queen's Park mercredi pour dénoncer l’inaction du gouvernement après avoir tenté de faire avancer le dossier directement auprès du ministère des Transports.