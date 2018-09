La photo de la question à choix multiples a été publiée sur les réseaux sociaux par un des élèves de l’école alternative Saint-Paul, située dans une municipalité à environ 200 kilomètres au nord-est d’Edmonton.

Parmi les choix de réponses, « les enfants ont appris les bonnes manières » et « les enfants sont devenus civilisés ».

« On ne peut pas retourner en arrière, même si j’aimerais vraiment pouvoir le faire. Je prends la responsabilité pour ça et je suis vraiment désolé », affirme Glen Brodziak, le directeur général du Conseil scolaire régional Saint-Paul.

Il indique que le questionnaire a été créé par le Centre d’éducation à distance de l’Alberta. L’élève qui a publié la photo y suit un cours de sciences sociales.

David Garbutt, le directeur général des écoles publiques Pembina, qui supervise le Centre d’éducation à distance de l’Alberta, affirme que le centre tente encore de déterminer quand la question à choix multiples a été écrite. « C'est inaproprié et on l'a supprimée. On va revoir l'ensemble du contenu de nos cours pour nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais », précise-t-il.

« Je suis consterné »

Le ministre de l’Éducation, David Eggen, a répondu par communiqué à l’incident.

« Je suis consterné de voir du contenu aussi blessant et aussi offensant distribué à un élève albertain. En tant que ministre de l’Éducation, je m’excuse sincèrement à cet élève, à sa famille et à tous les autres qui ont été exposés à cette ressource inappropriée », écrit David Eggen.

Il affirme que la province va enquêter sur le matériel utilisé par le Centre d’éducation à distance de l’Alberta pour s’assurer que cet incident ne se reproduise plus.

Il croit que cette situation démontre justement l’importance de mettre à jour le curriculum scolaire dans les écoles de la province.

« Certains des éléments qu’on utilise dans nos salles de classe ont été écrits dans les années 1990, quand les derniers pensionnats autochtones étaient encore ouverts. Tous les élèves en Alberta devraient apprendre les torts importants qui ont été faits à des générations entières d’enfants issus des Premières Nations, Métis et Inuit, qui ont été forcés d’aller dans ces pensionnats. »