Des recruteurs oeuvrant dans des domaines aussi variés que la mécanique pour véhicules lourds et la plomberie, en passant par l’électromécanique et le camionnage, s’étaient donné rendez-vous dans les garages de l’École des métiers spécialisés Asticou, jeudi, à la recherche de nouvelles recrues pour leurs entreprises.

On sait qu’il y a un besoin de main-d’oeuvre assez criant et [la solution] passe par les centres de formation professionnelle , croit le directeur d’Asticou, Sylvain Rivest.

Mais la foire de cette année se tient dans un contexte particulier, alors qu’une importante pénurie de main-d’oeuvre afflige de nombreux secteurs d’activité au Québec.

On a de la pénurie pour tous les emplois mécaniques , illustre par exemple Louis-Philippe Leroux, qui travaille chez Tromont CAT, dans la région de Montréal. On a beaucoup de recrutement à faire.

La compagnie que représente M. Leroux a pu recruter Daniel Schryer à sa sortie de l’École des métiers spécialisés Asticou, en juin. Malgré leur enthousiasme, les étudiants qui complètent leur programme sont trop peu nombreux pour l’instant pour contrebalancer les effets de la pénurie.

Ça prend de la persévérance […] on était 22 quand on a commencé. [Quand] on a fini, on était 11 , se souvient M. Shryer.

Avec les informations de Gilles Taillon