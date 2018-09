Un texte de Fanny Lachance-Paquette

De grands panneaux ont été installés, en bordure des routes, à proximité de 12 postes frontaliers du Québec. Les postes ciblés se trouvent en Chaudière-Appalaches, en Montérégie et en Estrie. Trois postes estriens, soit ceux de Stanstead, Woburn et High-Water, ont été sélectionnés.

Le ministère des Transports du Québec, qui collabore avec Transports Canada dans le dossier, a commencé à installer des panneaux en septembre et assure qu'ils seront tous en place d'ici la légalisation du cannabis, en octobre prochain.

Les douaniers canadiens se préparent

Afin de prévenir les voyageurs, l’Agence des services frontaliers du Canada lançait en juillet dernier une vidéo dans laquelle elle rappelle que traverser la frontière avec du cannabis en sa possession demeurera interdit après la légalisation de la marijuana au Canada. Un avis est d’ailleurs en vigueur à la une du site web de l’Agence.

Seule exception, les voyageurs qui auront obtenu une exemption de Santé Canada « pour l'importation et l'exportation de cannabis, ce que le Ministère fait dans des circonstances très limitées et à des fins précises seulement : soit médicinales, scientifiques ou industrielles (chanvre) ». Une autorisation de son médecin pour une consommation médicinale ne sera pas acceptée.

Pour informer les citoyens, l’Agence des services frontaliers du Canada recevra 40 millions de dollars sur cinq ans. Ces sommes serviront notamment à élaborer des outils de sensibilisation, à installer de la signalisation aux points d’entrée et à améliorer la capacité du service à analyser les substances saisies.

Les douaniers américains n’adouciront pas le ton

Pour sa part, le U.S. Customs and Border Protection, l’équivalent de l’Agence des services frontaliers du Canada aux États-Unis, soutient que le changement de loi au Canada ne change en rien la loi américaine. Il demeure interdit, selon les lois fédérales des États-Unis, de posséder, produire ou distribuer de la marijuana aux États-Unis, et ce, même si la consommation récréative est permise dans certains états.

Selon la réponse officielle reçue par le U.S. Customs and Border Protection, une personne qui traverse les douanes en possession de marijuana s’expose à un refus d’entrée en sol américain, à une saisie de sa marijuana, à une amende ou encore à une arrestation.

L'avocat Jean-Pierre Rancourt, qui pratique aussi le droit en sol américain est sans équivoque : « Aux États-Unis, la marijuana, c’est aussi grave que la cocaïne ». Me Rancourt a défendu de nombreuses personnes en possession de marijuana de l’autre côté de la frontière, particulièrement des camionneurs. Ses clients ont été emmenés en prison et ont tous terminé avec un casier judiciaire américain. Évidemment, il devient impossible de retourner chez nos voisins du Sud avec de tels antécédents.

L’avocat souligne tout de même que des peines moins graves, comme des amendes, peuvent être données en présence de faible quantité de marijuana. L’état physique dans lequel le voyageur traverse la frontière y joue aussi pour beaucoup.

La rigueur américaine va même au-delà de la possession. Me Rancourt met en garde les personnes ayant déjà consommé du cannabis. Si un douanier vous demande si vous avez déjà consommé de la marijuana et que vous répondez par l’affirmative, on vous refusera d’entrer au pays.

Les mêmes conséquences s’appliqueront du côté canadien, même si la consommation récréative y sera permise. La peine maximale d'emprisonnement pour une personne ayant traversé la frontière canadienne en possession de marijuana est de 14 ans.