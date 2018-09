Les élèves ont parcouru 26 kilomètres des berges de l'île du Havre ainsi que de la Petite et de la Grande Île au Marteau. Durant l’activité, ils étaient accompagnés de membres du personnel de Parcs Canada.

Parmi les objets qu'ils ont retrouvés et retirés des berges : 80 cartouches, 89 mégots de cigarette, 92 fragments de cordages, 325 morceaux de verres et 162 de plastique.

La gestionnaire des relations externes pour la réserve de parc national du Canada de l'Archipel-de-Mingan, Olivia Jomphe, n'est pas surprise de ce bilan.

On en retrouve très régulièrement sur toutes les îles de l'archipel de Mingan, précise Olivia Jomphe. C'est quotidien. Même si tous les jours, on a des employés, des bénévoles, de la population, des visiteurs qui ramassent des déchets.

Je trouve ça triste un peu que les gens fassent autant pas attention à nos îles. Maélie Arseneault, élève à l’école secondaire Monseigneur-Labrie

On sait que la plupart des poissons maintenant contiennent du plastique dans leur estomac, donc on voulait conscientiser les jeunes à l'utilisation des plastiques à usage unique et leur faire prendre conscience comment on en retrouve partout dans les îles, et de nous aider en fait à conserver l'Archipel de Mingan , explique Olivia Jomphe.





Je trouve que c'est vraiment important parce que ça représente quand même beaucoup le Havre et la Côte-Nord. Frédérique Jomphe, élève à l'école secondaire Monseigneur Labrie

La conseillère d'orientation de l’école secondaire Monseigneur-Labrie, Manon Desmarais, salue le fait que cette année, Parcs Canada a permis aux élèves de la région de participer en si grand nombre.

C'est vraiment une conscientisation pour les jeunes. Je pense qu'ils étaient surpris de constater la quantité qu'on a pu retrouver. Manon Desmarais, conseillère d'orientation à l'école Monseigneur-Labrie

En plus du nettoyage des rives, l'activité vise à collecter des données sur la pollution des berges au pays.



Manon Desmarais, qui a participé à plusieurs grands nettoyages des berges, espère que ce soit le début d'une habitude pour ces jeunes.

