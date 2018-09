Un texte de Tanya Neveu

Sur les routes du Témiscamingue, il n'y a pas de système unique de transport collectif, comme les autobus de ville.

Le territoire est vaste, soit plus de 19 000 kilomètres carrés.

À lire aussi : Autobus gratuit pour la semaine des transports collectifs et actifs de Rouyn-Noranda

Les alternatives de covoiturage sont nombreuses, mais peu utilisées et peu connues, comme l'explique la directrice du Baladeur, Anne Villeneuve.

Le covoiturage ici, dans la MRC, c'est difficile. Il faut travailler des habitudes et maximiser ce qu'on a. Ça reste que c'est quelque chose à travailler. Une habitude de société, ça se change à long terme, mais on peut le faire.

Maximiser les services du transport adapté

Le transport adapté, par exemple, offre un circuit quotidien à travers le Témiscamingue.

J'ai un autobus de 10 places et j'ai deux personnes dedans. Pourquoi ne pas ouvrir à toute la population ces places-là? Il y a des horaires fixes et des parcours déjà établis, mais n'empêche d'appeler au Baladeur et de dire : moi mon besoin c'est ça, pouvez-vous m'aider? , ajoute Anne Villeneuve.

Les trajets disponibles proposés par Le Baladeur du Témiscamingue Photo : gracieuseté Le Baladeur du Témiscamingue

Des initiatives gagnantes

Différentes initiatives ont été prises au cours de la dernière année pour encourager le transport collectif.

Les Ateliers Kami, un organisme d'économie sociale, s'est procuré deux mini-fourgonnettes afin que ses employés, qui font des tâches ménagères aux quatre coins de la MRC, puissent covoiturer.

C'était pour permettre à tout le monde de voyager ensemble. C'est plus efficace, c'est plus efficient et c'est plus écologique. On avait en moyenne quatre véhicules, dont deux par équipe à Ville-Marie, qui transportaient les gens. Maintenant, avec deux véhicules, on peut faire tout le travail , explique la directrice générale, Nancy Gauthier.

Le Baladeur du Témiscamingue, qui compte 200 membres, promet d'autres initiatives pour inciter les gens à voyager en commun.