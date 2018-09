Assez fraîchement accueilli par la critique initialement, Blood on the Tracks, sorti en 1975, est aujourd'hui largement considéré comme un album majeur. Il figure notamment parmi les 20 meilleurs disques de l'histoire, selon le magazine Rolling Stone.

Lauréat du prix Nobel de littérature en 2016, Bob Dylan va publier, le 2 novembre, l'ensemble des enregistrements réalisés pour l'album sous la forme d'un coffret de six CD intitulé More Blood, More Tracks: The Bootleg Series Vol. 14.

Bob Dylan avait initialement enregistré tous les titres de l'album à New York en 1974. Néanmoins, après l'avoir soumis à des proches, il avait estimé qu'il nécessitait des modifications.

Il était alors retourné en studio, cette fois-ci dans le Minnesota, dont il est originaire. Finalement, il aura réenregistré cinq morceaux à Minneapolis.

Plusieurs de ces enregistrements circulaient déjà sous le manteau et sont très prisés de certains collectionneurs.

« Forme la plus pure »

Ces prestations « sont sous la forme la plus pure qu'on ait jamais vue », a expliqué l'historien du rock Jeff Slate dans le communiqué publié jeudi sur le site de Bob Dylan.

Blood on the Tracks est considéré comme un album introspectif, écrit alors que Bob Dylan se séparait de sa première femme, Sara. Le chanteur s'est toujours refusé à expliciter l'origine de ses textes.