Un texte de Marie-Hélène Ratel

L’offre active et le recrutement bilingue ont été au coeur des discussions qui se sont déroulées en français et en anglais.

En abordant spécifiquement la question de la santé dans la région, les organisateurs espèrent ainsi mieux cibler les besoins propres à la communauté francophone.

C'est plus ciblé. Ça rejoint les fournisseurs de soins de santé intéressés à ce sujet. Ils repartent avec le message que les soins de santé sont importants dans leur organisation, qu’elle soit anglophone ou francophone. Yves Lévesque, président, Entité 4

L'Entité 4, qui organise l’événement, contribue à la planification des services de santé en français dans le sud de province, notamment pour la région de Simcoe Nord Muskoka.

Les participants ont échangé sur certaines pratiques mises de l’avant, comme l’importance d’un navigateur de services en français et d’un promoteur de la santé francophone au sein même d’une organisation.

Cette pratique est d'ailleurs appliquée par le centre de santé communautaire Chigamik depuis plus d'un an, en collaboration avec les centres de Barrie et du South Georgian Bay.

L’entrée en poste de deux employés qui concentrent leurs efforts auprès de la communauté francophone s’est avérée efficace, selon le directeur général de Chigamik, David Jeffery.

Leur rôle [de la navigatrice et de la promotrice] est d’aller à la rencontre des membres de la communauté et d’établir une relation. David Jeffery, directeur général, centre de santé communautaire Chigamik

Plusieurs représentants du domaine de la santé ont participé au forum à Barrie. Photo : Radio-Canada/Francis Ferland

En attente d’une désignation partielle

Chigamik est par ailleurs toujours en attente de l’obtention de sa désignation partielle en vertu de la Loi sur les services en français. La demande a été soumise l’an dernier, mais il en revient à la province d’accorder la désignation.

L’Hôpital général de la baie Georgienne à Midland a reçu quant à lui sa désignation partielle l’an dernier, après des années de revendication par la communauté francophone de la région.

Toutefois, le seul département clinique de l’établissement qui est officiellement désigné pour le moment est celui des soins ambulatoires.

La directrice générale, Gail Hunt, soutient que l’hôpital cherche à accroître les services en français disponibles dans plus de départements.

Elle ajoute que depuis l’obtention de la désignation, des efforts constants sont entrepris pour recruter des employés bilingues.

Un premier forum sur les services de santé en français a eu lieu à Durham en juin dernier. Un troisième se tiendra à Vaughan le 7 novembre.