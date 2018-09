Un texte de Rose St-Pierre

Avec plus de 2000 fermes francophones dans la province, les organisateurs tenaient à faire de cette journée éducative une activité bilingue. Plusieurs écoles francophones ontariennes étaient présentes.

Au menu: vulgarisation de la production agricole, expériences scientifiques, jeux et animation. Les bénévoles sont pour la plupart des producteurs agricoles ou des enseignants.

Alison Scott, élève de deuxième année à Sarnia, semblait particulièrement intéressée par les démonstrations d’apiculture.

On pouvait voir des abeilles mettre du miel dans des ruches , souligne-t-elle.

Elle dit bien s’y connaître dans le monde agricole grâce à son père. La jeune fille considère que de faire de l’éducation sur le milieu rural et l’agriculture pour les plus jeunes encourage certains de ses camarades à devenir producteurs.

Je pense que ça peut encourager des jeunes de mon âge à devenir fermiers , note la fillette.

La troisième journée de l'exposition agricole à Pain Court s'est fait sous le thème de l'éducation. Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

L’enseignante en cinquième année à l'école élémentaire catholique Pavillon des Jeunes, Luwana Mercer, a, pour sa part, préparé ses élèves avant la visite. Un grand projet de classe visait à reproduire le concours de labour, calculant même les retombées possibles.

Mais en questionnant sa classe au sujet de la production agricole, Luwana Mercier a constaté que plusieurs d’entre eux n’avaient aucune idée d’où provenaient les fruits et les légumes qu’ils retrouvent dans leur boîte à lunch.

Seulement deux élèves de ma classe savaient la provenance de ce qu’ils mangent: ils voient les kiosques, mais rarement les fermes. Luwana Mercier, enseignente

C’est pour cette raison que Suzanne Van Damme Ellis, bénévole pour l’évènement, considère que ces journées d’éducation agricoles sont essentielles.

Les régions de Chatham-Kent, Windsor-Essex et Lambton sont principalement agricoles. Mais les jeunes ne savent pas nécessairement d’où leur nourriture provient , déplore la bénévole.

Des producteurs agricoles rencontrent les jeunes

Plusieurs producteurs tenaient à être présents pour partager leur expérience professionnelle avec les jeunes. Charles Lalonde est l'un d'entre eux. Ancien agriculteur, il est maintenant consultant agricole.

La participation des écoles est très importante. Les jeunes doivent, au niveau social, considérer travailler dans le milieu agricole et soutenir les villages à travers la province , explique-t-il.

Les métiers de l’agriculture changent, précise-t-il, et les compétences demandées devront être de plus en plus techniques et scientifiques.

La production de marijuana sera probablement en expansion dans les prochaines années et elle demandera de nouvelles connaissances. Charles Lalonde, consultant agricole

Pour Charles Lalonde, cependant, ces journées portes ouvertes ne sont pas suffisantes:

Elles ne durent que quelques heures dans la vie d’un enfant. On pourrait en faire davantage avec les écoles et le curriculum , croit-il.

Certains se montrent plus pessimistes pour la suite. Dans le cas de Bernard Carrier, producteurs de veaux de la région de Durham, les années à venir sont inquiétantes pour la relève:

C’est presque impossible de devenir un agriculteur à l’heure actuelle, les prix sont trop élevés pour les terres et l’équipement. C’est plus de 2 millions de dollars d’investissements au commencement pour 100 acres de terres. Et le rendement est très bas , insiste l'agriculteur.

Geneviève Souligny, agente de communication pour l’Union des cultivateurs franco-ontariens, partage cette inquiétude. Le défi, pour elle, réside aussi dans l’accès à un réseau internet dans les régions rurales.

Les fermes d’avenir se sont des fermes connectées! L’accès à un réseau internet est essentiel. Si l'on veut bien gérer les entreprises, ça prend un bon réseau , raconte-t-elle.

Le Concours international de labour et l’exposition agricole de Pain Court se poursuit jusqu’à samedi.