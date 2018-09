Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Dans une publication Facebook, Gilles Chapadeau, qui représentera le Parti québécois, affirme être indigné par cette décision.

Il déplore le fait que Luc Blanchette n'assume pas ses responsabilités et qu'il ne soit pas sur place pour défendre son bilan.

L'événement est organisé par la Coalition équité, santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le répondant politique à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Jacques-Michel Audet, fait partie du comité organisateur.

Il assure que son organisation a eu un certain malaise avec cette décision.