Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Il n'y a pas eu de longue file ni de ruée devant les portes du bureau des élections à l'hôtel de ville de Toronto jeudi comme ça avait été le cas le 1er mai.

Toutefois, un bon nombre de visages familiers sont venus poser leur candidature pour briguer l'un des 25 sièges du nouveau conseil municipal.

Parmi ceux-ci, le conseiller John Campbell qui a attendu la décision de la Cour d'appel avant de choisir sa circonscription.

Le conseiller municipal John Campbell fera campagne pour obtenir un des 25 sièges au nouveau Conseil de Toronto. Photo : Radio-Canada/Lyne-Francoise Pelletier

Il se présente dans Etobicoke-Centre où il affrontera un ami et collègue, Stephen Holyday. Cette situation ne l'inquiète pas même si son adversaire est le fils de Doug Holyday, ancien maire d'Etobicoke et ancien député conservateur à Queen's Park.

J'ai aussi un avantage. J'ai été conseiller scolaire pendant sept ans dans cette circonscription. J'ai une certaine visibilité. John Campbell, conseiller municipal deToronto

Présentement, en raison de la nouvelle carte électorale qui suit le découpage des circonscriptions fédérales et provinciales, 3 de ces 25 circonscriptions municipales ne sont pas représentées par un conseiller (Toronto-Centre, Beaches-East York et Scarborough-Nord), 11 circonscriptions comptent deux conseillers sortants et les 11 autres n'en ont qu'un.

Circonscriptions à surveiller : Toronto-Danforth : Paula Fletcher vs Mary Fragedakis

Toronto-S. Paul's : Josh Matlow vs Joe Mihevc

Don Valley-Ouest : Jon Burnside vs Jaye Robinson

Le conseiller municipal Mike Layton dit que la charge de travail sera double avec un conseil de 25 élus. Photo : Radio-Canada/cbc

Le conseiller sortant de Trinity-Spadina, Mike Layton a été la cible de nombreuses attaques de la part du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.

Nous nous sommes tous battus vigoureusement contre les compressions budgétaires de Doug et Rob Ford lors de cette administration. [...] Maintenant nous en subissons les conséquences , croit-il.

Bien sûr, rien ne garantit, la réélection de conseillers sortants même si les statiques démontrent qu'ils ont 70 % plus de chance d'être réélus.